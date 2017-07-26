Volkswagen занял в Китае первое место по продажам

За прошлый год в Поднебесной было зарегистрировано 28 млн. новых легковых автомобилей. Это вполне сопоставимо с объемом рынков США, Канады и Мексики вместе взятых — там продано 21,5 млн. машин. При том, что собственно китайских автопроизводителей насчитывается более полусотни, ведущие роли в стране играют все-таки заслуженные мировые бренды из Европы, США и Японии.

Самой популярной в 2016 году у китайцев оказалась продукция Volkswagen — всего было продано 2 989 000 автомобиля этой марки. На втором месте также оказался отнюдь не отечественный производитель — там разместился Buick, реализовавший 1 167 000 автомобилей. И только на третьей строчке обнаруживаем «китайца» — им оказался Changan, машины которого предпочли приобрести 1 150 000 человек.

Далее следуют японские производители Honda и Nissan, на долю которых пришлось соответственно 1 137 000 и 1 003 000 регистраций. В десятку самых популярных брендов в Китае входят также Hyundai (988 000 шт.), Toyota (978 000 шт.), Ford (951 000 шт.), Haval (938 000 шт.) и Geely (775 000 шт.).