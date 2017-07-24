Евросоюз подозревает концерны Volkswagen, BMW и Daimler в сговоре

Как сообщает издание Autocar, в распоряжении властей Евросоюза оказались показания бывшего сотрудника компании Volkswagen, который сообщил, что более 200 представителей Volkswagen, Porsche, Audi, BMW и Mercedes-Benz регулярно проводили тайные встречи. На собраниях поднимались вопросы стандартизации методов сокрытия показателей выбросов вредных веществ, а также разработки обманного программного обеспечения.

Впрочем, автоконцерн BMW отрицает, что вступил в сговор с другими производителями. По словам представителей компании, автомобили баварской марки не подвергались каким-либо манипуляциям, а их дизельные двигатели соответствуют действующим требованиям законодательства.

Кроме того, они заявили, что Volkswagen, Porsche, Audi, BMW и Mercedes-Benz обсуждали особую технологию объединения резервуаров AdBlue с каталитическими преобразователями для снижения концентрации вредных оксидов азота, но ни о каких тайных сговорах речи не было.