Альянс Renault-Nissan стал крупнейшим автопроизводителем в мире

Как сообщает Financial Times, в январе-июне дилерам Volkswagen удалось реализовать 5 155 600 автомобилей, машины Toyota разошлись тиражом в 5 129 000 экземпляров, а General Motors — около 4 700 000.

Взобраться на вершину пьедестала альянсу Renault-Nissan, безусловно, помогли японцы из Mitsubishi, которые сумели продать 494 303 машины. В свою очередь, автомобили Renault нашли 1 879 000 покупателей, а Nissan — 2 894 488.

К слову сказать, предствители французской марки похвастались и рекордной операционной прибылью, которая составила 1,8 млрд. евро при росте выручки до 29,5 млрд. Причем в нашей стране, где компания раньше несла серьезные убытки, прибыль составила 3 млн. евро. По словам финансового директора Renault Клотильды Дельбо, российский рынок, который французы до настоящего времени считали достаточно слабым, «значительно восстановился».