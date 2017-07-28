Альянс Renault-Nissan стал крупнейшим автопроизводителем в мире

Фото: www.ibtimes.com
Альянсу Renault-Nissan удалось обогнать по объемам мировых продаж Volkswagen и Toyota и вырваться на лидерскую позицию. Так, в пользу автомобилей Renault-Nissan и недавно присоединившейся к ним марки Mitsubishi сделали выбор 5 268 079 человек.
Виктория Базылева

Как сообщает Financial Times, в январе-июне дилерам Volkswagen удалось реализовать 5 155 600 автомобилей, машины Toyota разошлись тиражом в 5 129 000 экземпляров, а General Motors — около 4 700 000.

Взобраться на вершину пьедестала альянсу Renault-Nissan, безусловно, помогли японцы из Mitsubishi, которые сумели продать 494 303 машины. В свою очередь, автомобили Renault нашли 1 879 000 покупателей, а Nissan — 2 894 488.

К слову сказать, предствители французской марки похвастались и рекордной операционной прибылью, которая составила 1,8 млрд. евро при росте выручки до 29,5 млрд. Причем в нашей стране, где компания раньше несла серьезные убытки, прибыль составила 3 млн. евро. По словам финансового директора Renault Клотильды Дельбо, российский рынок, который французы до настоящего времени считали достаточно слабым, «значительно восстановился».

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28 июля 2017
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