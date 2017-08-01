Mercedes-Benz B-Class снимают с производства

Как сообщает Automotive News со ссылкой на директора департамента Mercedes-Benz USA Communications Роба Морана, электрический B-Class снимут с конвейера завода в немецком Раштатте уже в третьем квартале нынешнего года. Предполагается, что в дальнейшем на этом предприятии будут собирать компактные модели «Мерседеса».

По словам Роба Морана, в компании приняли решение отказаться от «зеленого» B-Class вследствие низкого покупательского спроса. С 2013 года официальным дилерам штутгартской марки удалось реализовать в Соединенных Штатах всего 3651 такую машину.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что Mercedes-Benz планирует выпустить целую линейку компактных электромобилей EQ. По неподтвержденным данным, семейство может пополниться как минимум хетчбэком и внедорожником.