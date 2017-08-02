Опубликованы снимки седана Volkswagen Polo нового поколения

Но портале Motor1 опубликовано несколько фотографий нового седана Volkswagen Polo, ориентированного на рынки стран Южной Америки. Судя по снимкам, экстерьер автомобиля выдержан в стиле одноименного хетчбэка — в частности, мы видим ту же переднюю оптику. Однако седан обзавелся другими фонарями и видоизмененным передним бампером.

Фотошпионы сумели «щелкнуть» и салон новинки. На центральной консоли «поселился» новый большой дисплей мультимедийной системы, а на смену аналоговой пришла цифровая приборная панель.

По предварительным данным Polo, который в ряде стран продается под названием Virtus, оснастят 1,6-литровым атмосферником мощностью 120 л. с. Кроме того, в линейке двигателей появится и более литровый турбомотор в 128 сил.

Премьера нового Volkswagen Polo в кузове седан состоится 1-го сентября. Сообщается также, что автомобилисты Латинской Америки смогут обзавестись новинкой уже в начале следующего года.