Когда состоится премьера нового кроссовера Volkswagen T-Roc

В модельном ряду кроссовер Volkswagen T-Roc, построенный на базе хетчбэка Golf, займет ступеньку ниже, чем Tiguan. Известно, что новинка во многом будет схожа со своим двоюродным братом Audi Q2: вероятнее всего, автомобиль по аналогии вытянется в длину ориентировочно на 4200 мм, а его ширина составит около 1800 мм. В основу T-Roc легла широко используемая на моделях концерна модульная платформа MQB.

Кроссоверу достанутся от «Гольфа» и силовые агрегаты: литровый 115-сильный и 1,5-литровый 148-сильный турбомоторы. В качестве трансмиссий выступят шестиступенчатая «механика» и семидиапазонный «робот» DSG. Привод же будет передний, а в более мощных модификациях, возможно, и полный.

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, продажи нового Volkswagen T-Roc начнутся ближе к концу нынешнего года. Однако о планах вывода новинки на российский рынок пока ничего не сообщается.