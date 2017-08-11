Состоялась премьера нового хетчбэка Datsun GO live

Фото: www.mobil123.com
На Международном автосалоне Gaikindo в Индонезии компания Datsun представила общественности хетчбэк GO в версии live. По мнению японцев, этот автомобиль непременно придется по вкусу молодежной аудитории.
Виктория Базылева

Так, Datsun GO live обзавелся увеличенной радиаторной решеткой, отдаленно напоминающей «гриль» автомобилей Audi, полностью светодиодной оптикой, а также задним спойлером, окрашенным в ярко-желтый цвет, и 17-дюймовыми колесными дисками. Внешний вид хетчбэка перекликается с экстерьером другого концепт-кара — GO-Cross, дебютировавшего два года назад.

Предполагается, что в движение Datsun GO live приводит тот же 1,2-литровый 68-сильный мотор, который трудится под капотом серийной версии модели. К слову сказать, этот двигатель безальтернативно агрегатируется с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, что Datsun GO в нашей стране на сегодняшний день не продается. Как и Renault Kwid, этот хетчбэк ориентирован исключительно на индийский авторынок.

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11 августа 2017
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