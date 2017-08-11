Состоялась премьера нового хетчбэка Datsun GO live

Так, Datsun GO live обзавелся увеличенной радиаторной решеткой, отдаленно напоминающей «гриль» автомобилей Audi, полностью светодиодной оптикой, а также задним спойлером, окрашенным в ярко-желтый цвет, и 17-дюймовыми колесными дисками. Внешний вид хетчбэка перекликается с экстерьером другого концепт-кара — GO-Cross, дебютировавшего два года назад.

Предполагается, что в движение Datsun GO live приводит тот же 1,2-литровый 68-сильный мотор, который трудится под капотом серийной версии модели. К слову сказать, этот двигатель безальтернативно агрегатируется с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, что Datsun GO в нашей стране на сегодняшний день не продается. Как и Renault Kwid, этот хетчбэк ориентирован исключительно на индийский авторынок.