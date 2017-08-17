Какие бренды не приедут на автосалон во Франкфурте

На данный момент известно, что Франкфуртский автосалон в 2017 году не досчитается девяти брендов — Alfa Romeo, Fiat, DS, Infiniti, Jeep, Mitsubishi, Nissan, Peugeot и Volvo. Кроме высокой стоимости участия, среди причин эксперты выделяют и отсутствие громких новинок в области мирового автопрома.

Однако основной проблемой остается высокая стоимость участия, которая в конечном итоге, по мнению игроков рынка, себя не оправдывает. Не первый год организация стендов и подготовка мероприятий на мировых мотор-шоу компаниям-производителям влетает в копеечку, поэтому наблюдается постепенный отток брендов от участия в крупнейших автосалонах.

Производители все чаще склоняются к проведению собственных специальных презентаций, которые менее масштабны, но более рентабельны. Подобные локальные мероприятия иногда проводятся в онлайн-формате с привлечением обширной аудитории.

Напомним, что автосалон во Франкфурте пройдет с 14 по 24 сентября. В церемонии открытия выставки примет участие канцлер Германии Ангела Меркель.