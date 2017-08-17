Новый кроссовер Audi e-tron quattro проходит дорожные испытания

Так, Audi e-tron quattro во многом схож с одноименным концепт-каром, дебют которого состоялся три года назад. Но даже несмотря на камуфляжную пленку, мы можем рассмотреть другую радиаторную решетку с более «мягкими» углами, новый передний бампер, слегка покатую крышу, а также традиционные ручки дверей и боковые зеркала. При этом, как сообщает издание Autocar, дизайнерские решения для интерьера e-tron quattro ингольштадтцы позаимствуют у новой A8.

В движение кроссовер будет приводить несколько электродвигателей суммарной мощностью в 429 л. с. Вероятнее всего, максимальная дальность хода машины составит не менее 500 километров — по крайней мере, именно такими характеристиками мог похвастать концепт-кар.

По предварительным данным, премьера Audi e-tron quattro состоится уже в 2018 году, а ближе к началу 2019-го новинка появится в продаже. Предполагается, что минимальный ценник будущего конкурента Mercedes-Benz EQC и Jaguar I-PACE составит около 80 000 долларов.