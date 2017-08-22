Абсолютно новый BMW 1-й серии заснят на ходовых испытаниях

Представить покупателям новое поколение своей самой маленькой модели баварцы грозились уже в следующем году. Вторая генерация находится в продаже семь лет — с 2011го, и по всем канонам автопрома ей пора уйти на покой. Скорее всего, в Мюнхене обещание сдержат, поскольку автомобиль в настоящее время успешно проходит испытания дорогами общего пользования.

Журналисты портала Automedia отсняли довольно длинный ролик, демонстрирующий поведение хетчбэка на извилистых дорогах Сьерры-Невады — горного массива в испанской Андалусии. Хотя машина тщательно закамуфлирована, все же кое-что о ней сказать можно. Прежде всего, по габаритам она будет немного шире и чуть приземистее, чем Volkswagen Golf, хотя и походит на него очертаниями кузова. Радиаторная решетка в форме знаменитых «ноздрей» у автомобиля третьего поколения явно крупнее, чем у предшественника. И судя по всему, тенденция последних лет дотягивать внутренние углы фар до самого «гриля» найдет свое продолжение и у 1-й серии.