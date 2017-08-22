Абсолютно новый BMW 1-й серии заснят на ходовых испытаниях

Фото: autoexpress.co.uk
До сих пор мы видели только рисунки нового автомобиля, рожденные фантазией журналистов различных автомобильных изданий. И вот, наконец, видеооператоры засняли новинку, хотя и укутанную в камуфляж, во время испытательных тестов.
Эдуард Раскин

Представить покупателям новое поколение своей самой маленькой модели баварцы грозились уже в следующем году. Вторая генерация находится в продаже семь лет — с 2011го, и по всем канонам автопрома ей пора уйти на покой. Скорее всего, в Мюнхене обещание сдержат, поскольку автомобиль в настоящее время успешно проходит испытания дорогами общего пользования.

Журналисты портала Automedia отсняли довольно длинный ролик, демонстрирующий поведение хетчбэка на извилистых дорогах Сьерры-Невады — горного массива в испанской Андалусии. Хотя машина тщательно закамуфлирована, все же кое-что о ней сказать можно. Прежде всего, по габаритам она будет немного шире и чуть приземистее, чем Volkswagen Golf, хотя и походит на него очертаниями кузова. Радиаторная решетка в форме знаменитых «ноздрей» у автомобиля третьего поколения явно крупнее, чем у предшественника. И судя по всему, тенденция последних лет дотягивать внутренние углы фар до самого «гриля» найдет свое продолжение и у 1-й серии.

Немалая длина капота позволяет предположить, что баварцы не намерены лишать хетчбэк легендарного шестицилиндрового рядного двигателя, которым они, вероятно, оснастят аналог нынешней М140i.

Судить о том, действительно ли автомобиль перейдет на переднеприводную платформу, по представленным кадрам сложновато. Однако отчетливо видно, что он превосходно держит дорогу и непринужденно вписывается в крутые извивы горной трассы. Несмотря на приличную скорость, в поворотах машина не демонстрирует даже намека на крены. В то же время, подвеска достаточно деликатно справляется с придорожными колдобинами, не сотрясая кузов сверх меры — то есть, баланс между жесткостью и комфортабельностью соблюден.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что сейчас на российском рынке модель представлена в пяти модификациях: 118i, 120d, 120d xDrive, M140i и M140i xDrive по цене от 1 520 000 рублей.

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22 августа 2017
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