Названы 25 самых неугоняемых авто в России

Подобное пренебрежение шведской маркой в общем-то непонятно. Однако столь же необъяснимы и другие лидеры рейтинга, составленного страховщиками. Так, второе место по непопулярности у злоумышленников занимает такой превосходный автомобиль, как Skoda Octavia, а на третьем оказалась LADA Kalina, до недавнего времени продававшаяся в солидных объемах. Четвертую строчку оккупировал кроссовер BMW X3, пятую — популярнейший на первичном рынке лифтбэк Skoda Rapid.

Помимо указанных автомобилей в десятку наименее подверженных воровству машин вошли также Volvo XC90, LADA Largus, Ford Kuga, Audi Q3 и Chevrolet Niva. Заметим, что «Нива» и «Ларгус» также весьма любимы отечественными покупателями и занимают соответственно 11 и 12 места по результатам семи месяцев текущего года.