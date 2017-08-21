Названы 25 самых неугоняемых авто в России

Фото: www.sayidy.net
Компания «АльфаСтрахование» составила рейтинг наименее интересных для российских угонщиков автомобией по итогам обращений клиентов с июля прошлого года по июнь нынешнего. Оказалось, что самую сильную антипатию преступники почему-то питают к Volvo XC60.
Эдуард Раскин

Подобное пренебрежение шведской маркой в общем-то непонятно. Однако столь же необъяснимы и другие лидеры рейтинга, составленного страховщиками. Так, второе место по непопулярности у злоумышленников занимает такой превосходный автомобиль, как Skoda Octavia, а на третьем оказалась LADA Kalina, до недавнего времени продававшаяся в солидных объемах. Четвертую строчку оккупировал кроссовер BMW X3, пятую — популярнейший на первичном рынке лифтбэк Skoda Rapid.

Помимо указанных автомобилей в десятку наименее подверженных воровству машин вошли также Volvo XC90, LADA Largus, Ford Kuga, Audi Q3 и Chevrolet Niva. Заметим, что «Нива» и «Ларгус» также весьма любимы отечественными покупателями и занимают соответственно 11 и 12 места по результатам семи месяцев текущего года.

Фото: blog.safeauto.com

Если перечислить все 25 моделей, на которых не обращают внимания угонщики отечественного разлива, то в список попадут Renault Sandero, Mercedes-Benz GLA, Skoda Yeti, Hyundai Creta, Volvo XC70 и V70, Hyundai Santa Fe, KIA Sorento, Volkswagen Jetta, Hyundai ix35, Toyota Corolla и Auris, Audi A4, Datsun on-Do, BMW X4, Mercedes-Benz CLA и Opel Astra.

Руководитель управления компании «АльфаСтрахование» Илья Григорьев так прокомментировал этот рейтинг:

— Интерес автоугонщиков обычно объясняется высокой ликвидностью автомобилей и их частей на черном рынке. Соответственно, чем меньше ликвидность, чем реже угоняют транспортное средство.

Отметим, что рейтинг представляет собой соотношение числа похищенных машин к общему количеству застрахованных в компании ТС этой марки. У всех вышеперечисленных моделей частота угона составляет 0%.

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21 августа 2017
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