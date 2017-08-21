Можно ли ездить голым в машине в жару

Изучение российского административного законодательства показывает, что ни Правила дорожного движения, ни КоАП прямых указаний и наказаний на тему езды за рулем в голом виде не содержат. Правда, в Административном кодексе существует статья 20.1 — «Мелкое хулиганство», то есть «нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу». По ней можно получить либо 500—1000 рублей штрафа, либо до 15 суток ареста. Дело в том, что салон личного автомобиля не является общественным местом. Никто же не запрещает ходить голышом по собственной квартире. С другой стороны, привлечь голого гражданина, даже в общественном месте, по 20.1 КоАП за «неуважение к обществу» крайне сложно.

Для этого, как минимум, требуется пара заявлений от оскорбленных вашим внешним видом водителя граждан. Правоприменительная практика у нас на данный момент такова, что к «оскорблению» можно причислить демонстрацию гражданином своих первичных половых признаков, к которым относятся гениталии. Заметим, кстати, что вторичными половыми половыми признаками, такими как борода и волосатая грудь у мужчин или женский бюст, проявить неуважение к обществу нельзя. Но при всем при этом российское законодательств считает общественным местом практически любую территорию со свободным доступом, где в принципе могут появиться люди — даже лифт и общественный сортир.