Можно ли ездить голым в машине в жару

rueconomics.ru
Каждый год летняя жара провоцирует в головах водителей один и тот же вопрос: а кто запретил для спасения от жары ездить в машине голышом?
Максим Строкер

Изучение российского административного законодательства показывает, что ни Правила дорожного движения, ни КоАП прямых указаний и наказаний на тему езды за рулем в голом виде не содержат. Правда, в Административном кодексе существует статья 20.1 — «Мелкое хулиганство», то есть «нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу». По ней можно получить либо 500—1000 рублей штрафа, либо до 15 суток ареста. Дело в том, что салон личного автомобиля не является общественным местом. Никто же не запрещает ходить голышом по собственной квартире. С другой стороны, привлечь голого гражданина, даже в общественном месте, по 20.1 КоАП за «неуважение к обществу» крайне сложно.

Для этого, как минимум, требуется пара заявлений от оскорбленных вашим внешним видом водителя граждан. Правоприменительная практика у нас на данный момент такова, что к «оскорблению» можно причислить демонстрацию гражданином своих первичных половых признаков, к которым относятся гениталии. Заметим, кстати, что вторичными половыми половыми признаками, такими как борода и волосатая грудь у мужчин или женский бюст, проявить неуважение к обществу нельзя. Но при всем при этом российское законодательств считает общественным местом практически любую территорию со свободным доступом, где в принципе могут появиться люди — даже лифт и общественный сортир.

mtdata.ru

Теоретически, в машину может заглянуть прохожий или пассажир другого авто и увидеть все подробности неглиже голого водителя. Не дай бог, мимо машины, стоящей, например, перед пешеходным переходом, пройдет стайка ребятишек. Или обнаженный драйвер легковушки поравняется с трамваем или автобусом, перевозящим детей. И если кто-то из сопровождающих детской группы, их родителей или внезапно возбудившийся на наготу мимо проходивший «общественный активист» решат, что в поле зрения юных организмов попали «первичные половые признаки» обнаженного водителя, они могут обратить со своим праведным антипедофильским возмущением к случившемуся поблизости полицейскому.

В этом случае бравые правоохранители, в принципе, вполне могут организовать раздетому драйверу уже не административное, а вполне уголовное дело по статье статье 135 УК — «Развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста». А по ч. 3 этой статьи, «за деяния,совершенные в отношении двух или более лиц», полагается от 5 до 12 лет лишения свободы!

Резюмируя скажем, что ездить в машине полностью голым, в принципе, можно. Но при этом следует опасаться граждан, сексуально озабоченных борьбой с педофилией.

штрафы, ПДД, КоАП, ГИБДД
21 августа 2017
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