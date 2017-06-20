KIA представила абсолютно новый кроссовер

Линейка силовых агрегатов у нового кроссовера достаточно богата: ее открывает литровый бензиновый турбомотор T-GDI с непосредственным впрыском топлива мощностью 120 л. с.. Также в наличии есть два атмосферных бензиновых двигателя рабочим объемом 1,25 л и 1,4 л и дизельная установка объемом 1,6 л. Привод — передний или полный. Одним словом, начинка Stonic очень близка к родственному Hyundai Kona. Цена новинки стартует с отметки в 18 000 евро.

С уходом Nissan Juke сегмент компактных городских кроссоверов в России оскудел настолько, что борьба за клиента происходит по сути между двумя моделями — Hyundai Creta и Renault Kaptur. Оба отличаются аскетичностью, достойной условных бюджетников. Хочешь большего комфорта и широкий перечень опций? Добро пожаловать в другой класс автомобилей.