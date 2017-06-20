KIA представила абсолютно новый кроссовер

KIA Stonic построен на базе Rio нового поколения, который вот-вот начнет сходить с конвейера питерского завода. Достаточно скучный дизайн экстерьера, в котором мотивы первого поколения Suzuki SX4 разбавили корейским стилем, вышедшим из-под пера Питера Шрайера, оживлен цветной апликацией в тенденциях современной автомоды. Дополняет облик машины точная копия интерьера нового «Рио» с яркими вставками под цвет крыши.
Линейка силовых агрегатов у нового кроссовера достаточно богата: ее открывает литровый бензиновый турбомотор T-GDI с непосредственным впрыском топлива мощностью 120 л. с.. Также в наличии есть два атмосферных бензиновых двигателя рабочим объемом 1,25 л и 1,4 л и дизельная установка объемом 1,6 л. Привод — передний или полный. Одним словом, начинка Stonic очень близка к родственному Hyundai Kona. Цена новинки стартует с отметки в 18 000 евро.
С уходом Nissan Juke сегмент компактных городских кроссоверов в России оскудел настолько, что борьба за клиента происходит по сути между двумя моделями — Hyundai Creta и Renault Kaptur. Оба отличаются аскетичностью, достойной условных бюджетников. Хочешь большего комфорта и широкий перечень опций? Добро пожаловать в другой класс автомобилей.