Что делать, если топливо заправили, а денег нет

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Было время, когда русские туристы, путешествуя по Европе, искренне удивлялись: как могут работать рентабельно АЗС, где оплата за горючее принималась после заправки? С тех пор, как на систему постоплаты перешли наши автозаправочные станции, наверняка многие задумывались над пикантной ситуацией, когда горючее вам уже залили, а на вашей карте не оказалось денег, чтобы расплатиться. Что же делать?
Иван Флягин

Наверное, кто-то не найдет ничего лучшего, как быстренько уехать. Но только имейте в виду, что вас могут легко вычислить по номеру машины с помощью камер видеонаблюдения, которыми оборудованы современные АЗС. В этом случае вам светит арест и статья 158 Уголовного кодекса, которая гласит, что «кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет".

Согласитесь, вариант отработать заполненный бак в качестве автозаправщика будет гораздо предпочтительней, чем заработать 'двушечку». А если серьезно, то, как показывает практика, из такой ситуации чаще всего выходят двумя путями. Первый — звонок верному другу или родственнику, который готов тут же сорваться и привезти заветную сумму. Второй выход — написать долговую расписку и самостоятельно привезти деньги за топливо.

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Имейте в виду, действующее законодательство фиксирует, что долговую расписку необходимо составлять в обязательном порядке лишь в тех случаях, если сумма займа в десять раз превышает установленный государством минимум заработной платы (ст. 5 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ ). То есть, сумма займа, требующая оформления долговой расписки, составляет от 1000 рублей.

При этом оставлять паспорт или права в залог необязательно. Статья 19.17 Кодекса об Административных Правонарушениях гласит: «Незаконное изъятие должностным лицом документа, удостоверяющего личность гражданина влечет наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей. Принятие документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), в залог влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей».

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22 августа 2017
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