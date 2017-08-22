Что делать, если топливо заправили, а денег нет

Наверное, кто-то не найдет ничего лучшего, как быстренько уехать. Но только имейте в виду, что вас могут легко вычислить по номеру машины с помощью камер видеонаблюдения, которыми оборудованы современные АЗС. В этом случае вам светит арест и статья 158 Уголовного кодекса, которая гласит, что «кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет".

Согласитесь, вариант отработать заполненный бак в качестве автозаправщика будет гораздо предпочтительней, чем заработать 'двушечку». А если серьезно, то, как показывает практика, из такой ситуации чаще всего выходят двумя путями. Первый — звонок верному другу или родственнику, который готов тут же сорваться и привезти заветную сумму. Второй выход — написать долговую расписку и самостоятельно привезти деньги за топливо.