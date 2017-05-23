Русская рулетка: проблемы эксплуатации UAZ Hunter

Мы «перелопатили» целую тонну интернет-форумов, а также лично пообщались с владельцами UAZ Hunter и выяснили, что нестареющий внедорожник Ульновского автозавода крайне ненадежен и небезопасен. И вот почему.

Начнем с «мелочей». Так, в автомобиле уже на раннем пробеге отказываются плотно закрываться двери, а изо всех щелей во время мойки или дождя льет вода, как из дуршлага. Да еще и ржавеет этот дуршлаг быстрее, чем распускаются на деревьях почки. Про вечно пересыхающие и отрывающиеся патрубки говорить не хочется и вовсе.

Впрочем, это еще не самое страшное. Как говорит один из пользователей популярного «уазовского» форума, «каждый раз присаживаясь в Hunter, вы будете испытывать ужас: UAZ требует привыкания».