Русская рулетка: проблемы эксплуатации UAZ Hunter

Фото: Вячеслав Василенко
О том, что легендарный ульяновский «козлик» является конструктором, не слышал, пожалуй, только глухой. Даже сами владельцы, привыкшие к его поломкам, дальше 100 км от мастерской не отъезжают. С какими конкретно сложностями сталкиваются в ходе эксплуатации «уазоводы», выяснил портал «АвтоВзгляд».
Вячеслав Василенко

Мы «перелопатили» целую тонну интернет-форумов, а также лично пообщались с владельцами UAZ Hunter и выяснили, что нестареющий внедорожник Ульновского автозавода крайне ненадежен и небезопасен. И вот почему.

Начнем с «мелочей». Так, в автомобиле уже на раннем пробеге отказываются плотно закрываться двери, а изо всех щелей во время мойки или дождя льет вода, как из дуршлага. Да еще и ржавеет этот дуршлаг быстрее, чем распускаются на деревьях почки. Про вечно пересыхающие и отрывающиеся патрубки говорить не хочется и вовсе.

Впрочем, это еще не самое страшное. Как говорит один из пользователей популярного «уазовского» форума, «каждый раз присаживаясь в Hunter, вы будете испытывать ужас: UAZ требует привыкания».

Фото: UAZ

Если после этих слов вы все еще продолжаете читать заметку, то рекомендуем принять валерьянку. Уже? Тогда продолжаем: обладатели «Охотников» едва ли не поголовно ругают производителя за целую кучу недоработок и откровенный производственный брак. Чего только стоят не затянутые должным образом болты да гайки всего и вся, которые прямо на ходу могут отвалиться от какого-нибудь жизненно важного узла, став причиной серьезного ДТП.

Поэтому не удивительно, что в большинстве своем покупатели «Хантера» практически сразу после выезда из шоу-рума едут в сервис на дополнительную «протяжку». Если необходимость регулярно менять лампочки и уплотнители критичной не назовешь, то постоянные «глюки» в электропроводке, включая плохие контакты в реле топливного насоса (дальше — до бесконечности), и чересчур нежные для «бездорожника» амортизаторы — еще как. Но и это еще цветочки.

Фото: UAZ

Как вам, к примеру, выходящие из строя много раньше положенного срока сцепление, стартер и рессоры? Кроме того, «уазолюбы» жалуются на течь охлаждающей жидкости из-за недостаточно затянутых хомутов на шлангах, а также в мгновение ока прогорающий глушитель.

Часто обладатели UAZ Hunter меняют никчемную заводскую «резину» на импортную, отказываются от неэффективных штатных тормозов в пользу «ваккумника» и главного цилиндра иностранного производства. Вот как характеризует работу тормозных механизмов «Хантера» один из его уже бывших «счастливых» обладателей: «дистанцию на УАЗе надо держать в разы больше, тормозить сильно заранее и быть готовым к тому, что при экстренном торможении машину может кинуть в сторону».

Что примечательно — даже в случае замены той или иной детали на авто нет никаких гарантий, что она окажется лучше прежней. Владельцы, привыкшие чинить свои машины самостоятельно, рекомендуют не выкидывать старую запчасть, ибо новые порой выглядят так, будто их собирали мастера с руками, растущими отнюдь не из предплечий. Впрочем, если вы истинный патриот и любите экстрим так же, как ненавидим его мы, то покупка UAZ Hunter станет едва ли не самым актуальным решением в жизни.

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23 мая 2017
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