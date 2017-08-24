Когда приедет в Россию новый Cadillac CT6

– В четвертом квартале 2017 года модельный ряд Cadillac пополнится новинкой — флагманским седаном Cadillac CT6, — говорится в сообщении пресс-службы компании.

При этом никакой информации о ценах, комплектациях и модификациях нового CT6, ориентированного на российский рынок, производитель не раскрывает. Очевидно, подробности появятся ближе к старту продаж.

Напомним, что седан Cadillac CT6 дебютировал весной 2015 года на автосалоне в Нью-Йорке. В США автомобиль продается с 265-, 335- и 400-сильными моторами, агрегатированными с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

В списке оснащения модели, помимо прочего, значится мультимедийный комплекс CUE с 10,2-дюймовым дисплеем, беспроводным зарядным устройством для смартфоном, а также модулем Wi-Fi. К слову сказать, ценник на седан в Штатах стартует с отметки в 54 095 долларов.