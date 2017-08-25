Названа дата российской премьеры Hyundai Sonata

– Новая Sonata призвана развить успех предыдущих поколений модели, при этом предлагая значительное число существенных изменений, внесенных в соответствии с современным этапом развития философии дизайна бренда, — говорится в сообщении пресс-службы Hyundai.

Как сообщают представители компании, автомобиль обзавелся светодиодными фарами и динамической подсветкой «поворотников». Кроме того, машину оснастили системой мониторинга слепых зон c функцией предупреждения о перекрестном движении при выезде с парковки задним ходом.

Известно также, что Sonata седьмого поколения, пережившая рестайлинг, порадует покупателя новой мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и беспроводным зарядным устройством для мобильных устройств.

Правда, информация о силовых агрегатах и ценах на Hyundai Sonata пока не раскрывается. Отметим также, что как порталу «АвтоВзгляд» рассказали в пресс-службе компании, когда новинка появится в шоу-румах российских дилеров, продажи модели i40 — одноклассницы «Сонаты» — завершатся.