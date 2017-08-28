Smart покажет во Франкфурте электрокар для каршеринга

Фотография нового электрокара Smart появилась на официальной странице производителя в социальной сети Instagram. По словам представителей компании, этот автомобиль сможет не только передвигаться по дорогам без участия водителя, благодаря системе автономного управления, но и «общаться» с другими машинами в потоке.

При этом никаких технических подробностей о новинке автостроитель пока не раскрывает. По предварительным данным, «зеленый» автомобиль получил те же системы, что и электрокары семейства Mercedes-Benz EQ.

К слову сказать, «Мерседес» привезет во Франкфурт электрический A-Class, который станет конкурентом BMW i3. Предполагается, что серийное производство этой модели штутгартцы наладят уже к 2020 году.

Напомним, что автосалон во Франкфурте откроет свои двери для посетителей 14 сентября.