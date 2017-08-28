Smart покажет во Франкфурте электрокар для каршеринга

Фото: www.instagram.com/smart_worldwide/
Компания Smart представит на Франкфуртовском автосалоне свой новый электрокар. Эта машина является прототипом городского автомобиля для каршеринга, то есть краткосрочной аренды транспортного средства.
Виктория Базылева

Фотография нового электрокара Smart появилась на официальной странице производителя в социальной сети Instagram. По словам представителей компании, этот автомобиль сможет не только передвигаться по дорогам без участия водителя, благодаря системе автономного управления, но и «общаться» с другими машинами в потоке.

При этом никаких технических подробностей о новинке автостроитель пока не раскрывает. По предварительным данным, «зеленый» автомобиль получил те же системы, что и электрокары семейства Mercedes-Benz EQ.

К слову сказать, «Мерседес» привезет во Франкфурт электрический A-Class, который станет конкурентом BMW i3. Предполагается, что серийное производство этой модели штутгартцы наладят уже к 2020 году.

Напомним, что автосалон во Франкфурте откроет свои двери для посетителей 14 сентября.

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28 августа 2017
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