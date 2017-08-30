Опубликованы первые изображения обновленных Renault Logan и Sandero

Так, обновленные Renault Logan и Sandero, судя по снимкам, обзавелись перелицованными бамперами и С-образными светодиодными дневными ходовыми огнями. Кроме того, у «Логана» задний номерной знак перебрался повыше — с бампера на крышку багажника.

Стоит отметить, что машины, ориентированные на российский рынок, внешне во многом схожи с теми, что представлены в странах Ближнего Востока, Африке, Турции и Украине.

Никаких технических подробностей о посвежевших «Логане» и «Сандеро» пока не раскрывается. По предварительным данным, моторный ряд моделей останется прежним, хотя изначально предполагалось, что машины получат ВАЗовские двигатели.