Опубликованы первые изображения обновленных Renault Logan и Sandero

Фото: Роспатент
В базе Роспатента появились изображения обновленных седана Renault Logan и хетчбэка Sandero. Предполагается, что продажи переживших рестайлинг автомобилей начнутся в конце нынешнего или в начале следующего года.
Виктория Базылева

Так, обновленные Renault Logan и Sandero, судя по снимкам, обзавелись перелицованными бамперами и С-образными светодиодными дневными ходовыми огнями. Кроме того, у «Логана» задний номерной знак перебрался повыше — с бампера на крышку багажника.

Стоит отметить, что машины, ориентированные на российский рынок, внешне во многом схожи с теми, что представлены в странах Ближнего Востока, Африке, Турции и Украине.

Никаких технических подробностей о посвежевших «Логане» и «Сандеро» пока не раскрывается. По предварительным данным, моторный ряд моделей останется прежним, хотя изначально предполагалось, что машины получат ВАЗовские двигатели.

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30 августа 2017
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