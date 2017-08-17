Фургоны «ГАЗель NEXT» встали на конвейер турецкого завода

«Группа ГАЗ» расширила список производимых в турецкой Сакарье моделей за счет цельнометаллического фургона и фургона-комби «ГАЗель NEXT». Напомним, что с 2014 года на этом заводе собираются бортовая и грузопассажирская версия модели. При этом основные комплектующие для автомобилей импортируются из России.

Как сообщает АПН «Нижний Новгород», турецкий производитель — партнер «Группы ГАЗ» — будет выпускать более 200 различных модификаций «ГАЗель NEXT», предоставляя корпоративным покупателям широкий ассортимент.