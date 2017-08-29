В России стартовали продажи LADA Vesta Exclusive

Фото: АВТОВАЗ
29 августа российские дилеры LADA приступили к приему заказов на седан Vesta в новой комплектации Exclusive. Обзавестись «эксклюзивной» машиной можно, заплатив как минимум 763 400 рублей.
Виктория Базылева

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, LADA Vesta Exclusive окрашивается в уникальный цвет «Карфаген» (бежевый металлик). Седан обзавелся спойлером на крышке багажника, 16-дюймовыми колесными дисками с контрастным черно-серебристым рисунком спиц, а также хромированной насадкой на выхлопную трубу и шильдиком «Exclusive».

Двери и сиденья автомобиля обиты — на выбор покупателя — черной или бежевой экокожей и алькантарой. На педалях и порогах машины расположились стальные накладки, а на панели проборов и дверях — черные глянцевые и серебристые декоративные вставки.

LADA Vesta Exclusive может похвастать климат-контролем, обогревом лобового стекла, камерой заднего вида и мультимедийным комплексом с навигацией. Стоит также отметить, что седан в этой комплектации, оборудованный 1,8-литровым 122-сильным мотором, может оснащаться как «роботом», так и «механикой».

Минимальная цена «эксклюзивной» Vesta с механической коробкой передач составляет 763 400 рублей. В то время как за модификацию с «роботом» придется заплатить уже не менее 788 400 целковых.

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29 августа 2017
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