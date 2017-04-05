Dacia выводит на рынок «внедорожные» Sandero Stepway и Duster

Так, Sandero Stepway и Duster в вариации Explorer обзавелись «внедорожным» пластиковым обвесом с расширителями колесных арок, серебристыми накладками на бамперы, а также хромированными молдингами. Дизайнерские дополнения придали автомобилям чуть более агрессивный вид.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» писал, что Duster, правда с шильдиком Renault, в скором времени сменится поколением. Французы готовят новинку к сентябрьской премьере, однако на сегодняшний день о ней мало что известно. В основу кроссовера ляжет платформа, послужившая базой и для его предшественника — В0. Ожидается, что SUV немного увеличится в габаритах и получит ряд вспомогательных функций. Четырехступенчатый «автомат» уступит место вариатору, а вот под капотом никаких новшеств не предвидится. По предварительным данным в первую очередь Renault покажет семиместную версию кроссовера, а спустя некоторое время дебютирует и классический вариант модели с двумя рядами кресел.