Что делать, если в пробке приспичило в туалет

Как известно, ряд физиологических процессов в организме, которые требуют прямого выхода, слабо контролируемы, но в условиях современной цивилизации они не представляют большую проблему. Однако никто не застрахован от случаев, когда эти самые привычные блага цивилизации оказываются вдруг от вас изолированы и недосягаемы. Например, если вы безнадежно и надолго застряли в глухой пробке.

Первая мысль, как выйти из этой ситуации, самая логичная: найти туалет. В мегаполисе он достпен на АЗС, у метро и в заведении общепита. Вы счастливчик, если у вас на пути автозаправочная станция. В обратном случае, самой большой проблемой будет найти место для парковки. Если вам даже повезет, и вы его найдете, оно может оказаться в зоне ненавистного «платного парковочного пространства». Придется заплатить и за сам туалет, если он у метро, либо, как это принято, за стакан воды или чая, чтобы воспользоваться уборной в кафе. Но ведь часто бывает, что на пути не оказывается ни АЗС, ни станции метро, ни кафе…