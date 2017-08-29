Что делать, если в пробке приспичило в туалет

Фото www.youtube.com
Желание привычно и культурно справить нужду далеко не всегда совпадает с возможностью. Об этом в мегаполисе знает каждый мало-мальски опытный водитель, коротавший продолжительное время в затяжной пробке. Есть несколько способов решить эту крайне деликатную проблему, и какой из них самый оптимальный, выбирайте сами.
Иван Флягин

Как известно, ряд физиологических процессов в организме, которые требуют прямого выхода, слабо контролируемы, но в условиях современной цивилизации они не представляют большую проблему. Однако никто не застрахован от случаев, когда эти самые привычные блага цивилизации оказываются вдруг от вас изолированы и недосягаемы. Например, если вы безнадежно и надолго застряли в глухой пробке.

Первая мысль, как выйти из этой ситуации, самая логичная: найти туалет. В мегаполисе он достпен на АЗС, у метро и в заведении общепита. Вы счастливчик, если у вас на пути автозаправочная станция. В обратном случае, самой большой проблемой будет найти место для парковки. Если вам даже повезет, и вы его найдете, оно может оказаться в зоне ненавистного «платного парковочного пространства». Придется заплатить и за сам туалет, если он у метро, либо, как это принято, за стакан воды или чая, чтобы воспользоваться уборной в кафе. Но ведь часто бывает, что на пути не оказывается ни АЗС, ни станции метро, ни кафе…

Фото www.biorelief.com

Можно рассчитывать на безлюдную подворотню, найти которую в столице сейчас тоже стало проблемой. В таком случае не будет грехом бросить машину где попало, положив под стекло свой номер телефона, и самозабвенно скрыться в кустах или у заветной стенки.

Но имейте в виду, что если вас застукают полицейские, то они могут вам инкриминировать статью 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство», которая гласит, что «нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, — влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток». Хотя, согласитесь, формулировка для такой ситуации спорна, а статья, где бы прямым текстом говорилось о наказании за отправление нужды в общественном месте, в нашем законодательстве отсутствует.

Еще один вариант: иметь при себе портативные туалеты, которые давно популярны на Западе. О разнообразии этой продукции говорит тот факт, что при использовании некоторых ее образцов справить нужду (увы, только малую) можно, не выходя из салона автомобиля. Но не спешите брезгливо морщиться, потому что речь не о каких-то банальных баночках.

Фото www.amazon.co.uk

В США, например, придумали портативный пластиковый туалет-сосуд называют Little John. Изначально он использовался инвалидами и больными, прикованными к постели. Кстати, для женщин предусмотрен адаптер Lady «J», причем с его помощью дама может справить малую нужду стоя, лежа и даже, простите, не раздеваясь. В инструкции указано, что им могут пользоваться женщины всех возрастов, начиная с трех лет.

Известно устройство и попроще — одноразовый туалет-пакет, компактный, простой и гигиеничный, который после использования можно выбросить в любом месте для мусора. Моча в объеме до 0,8 литров в особом, защищенном от протекания и заполненном утилизационным средством внутреннем пакете, немедленно превратится в гель.

Кроме того, в Северной Америке часто пользуются приспособлением под громким названием «Унисекс-адаптер». По сути это воронка с крышкой, которая прикручивается к стандартной пластиковой бутылке.

Все гениальное — просто. Указанные варианты портативных туалетов присутствуют и на российском рынке, так что всю информацию о них можно найти в Сети.

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29 августа 2017
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