Универсал LADA Largus получит мотор от седана LADA Vesta

Фото: LADA
Грузовая версия универсала LADA Largus обзаведется тем же 1,6-литровым мотором, которым оснащается седан Vesta. Об этом свидетельствует документ ОТТС, опубликованный в реестре Росстандарта.
Виктория Базылева

Так, в скором времени 1,6-литровый ВАЗовский двигатель 21129 придет на смену мотору Renault, которым «Ларгус» комплектуется в настоящее время. Напомним, что мощность отечественного 16-клапанного агрегата равняется 106 л. с. (против 102 л. с. у французского), а максимальный крутящий момент достигает 148 Нм (против 140 Нм).

Кроме того, известно, что за доплату грузовую LADA Largus можно будет оснастить электростеклоподъемниками, боковыми зеркалами с электроприводом, обогревом сидений, кондиционером, аудиосистемой, бортовым компьютером и даже парктрониками.

О том, когда новая модификация универсала появится в продаже, пока не сообщается.

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30 августа 2017
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