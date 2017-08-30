Универсал LADA Largus получит мотор от седана LADA Vesta

Так, в скором времени 1,6-литровый ВАЗовский двигатель 21129 придет на смену мотору Renault, которым «Ларгус» комплектуется в настоящее время. Напомним, что мощность отечественного 16-клапанного агрегата равняется 106 л. с. (против 102 л. с. у французского), а максимальный крутящий момент достигает 148 Нм (против 140 Нм).

Кроме того, известно, что за доплату грузовую LADA Largus можно будет оснастить электростеклоподъемниками, боковыми зеркалами с электроприводом, обогревом сидений, кондиционером, аудиосистемой, бортовым компьютером и даже парктрониками.

О том, когда новая модификация универсала появится в продаже, пока не сообщается.