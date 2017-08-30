Как подключить телефон к машине

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Несмотря на всю видимую простоту задачи подключения музыкального сборника в телефоне к автомобильной мультимедиа, подобный вопрос раз за разом возникает у автовладельцев. Портал «АвтоВзгляд» дает подробную инструкцию этого процесса.
Максим Строкер

Самый заслуженный, но при этом крайне популярный и надежный метод подключения «музыки» из телефона к бортовой аудиосистемы авто — с помощью провода. Чтобы послушать музыку через USB, прежде всего следует убедиться, что такой разъем присутствует у штатной магнитолы. Возьмите USB шнур и соедините им телефон и бортовую «музыку». Скорее всего, она определит подключенный телефон как «флешку». В меню телефона разрешите передачу данных через USB. Управлять проигрыванием можно через аудиосистему машины. По аналогичному алгоритму можно подключить телефон к магнитоле через через aux-соединение. Соединяем aux-шнуром разъем для наушников телефона и «радио» в машине. Включаем на телефоне воспроизведение файлов. Все! Управлять плей-листом можно с телефона.

При наличии у бортовой мультимедийной системы модуля блютуз, музыку из телефона можно прослушивать и без проводных подключений. Чтобы установить соединение между телефоном и авто нужно, прежде всего, включить этот режим и у магнитолы, и у телефона. На телефоне в меню Bluetooth находим в списке доступных для подключения устройств автомобильную «мультимедийку» и разрешает сопряжение. После этого мобильник можно спрятать и слушать музыку и принимать звонки «через машину». Бывает, что в списке электрооборудования вашего авто блок блютуз отсутствует. В этом случае можно приобрести внешний bluetooth-адаптер.

Он обычно предназначен для установки в разъем aux машины. Активируем режим блютуз-соединения на телефоне, дожидаемся, когда он обнаружит адаптер, разрешаем подключение к нему и включаем проигрывание музыки на телефоне. Управлять плей-листом в этом случае возможно через мобильник.

На многих пожилых машинах конструкцией не предусмотрен ни Bluetooth, ни usb- или aux-разъемы. Но и тут можно подключить музыку из телефона к бортовому аудио. Для этого потребуется раздобыть FM-модулятор. Это такая штуковина, которая вставляется в прикуриватель машины и служит для трансляции сигнала с телефона в радиоприемник. Для этого нужно настроить модулятор на какую-нибудь произвольную частоту FM-диапазона штатного радиоприемника. Подключаем телефон через разъем для наушников к модулятору. Выбираем в меню телефона нужную мелодию и слушаем.

В современных же машинах автопроизводители стараются как можно чаще устанавливать системы Android Auto или Apple CarPlay, предназначенные для полноценной мультимедийной «дружбы» между машиной и смартфоном. Мобильное устройство при использовании и того, и другого стандарта может быть подключено к машине как через блютуз, так и по проводу. В последнем случае коннект устанавливается автоматически. Для беспроводного подключения нужно активировать блютуз-модуль телефона и удерживать кнопку голосового управления на руле до того момента, когда соединение установится.

мультимедиа, ремонт
30 августа 2017
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