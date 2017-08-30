Как подключить телефон к машине

Самый заслуженный, но при этом крайне популярный и надежный метод подключения «музыки» из телефона к бортовой аудиосистемы авто — с помощью провода. Чтобы послушать музыку через USB, прежде всего следует убедиться, что такой разъем присутствует у штатной магнитолы. Возьмите USB шнур и соедините им телефон и бортовую «музыку». Скорее всего, она определит подключенный телефон как «флешку». В меню телефона разрешите передачу данных через USB. Управлять проигрыванием можно через аудиосистему машины. По аналогичному алгоритму можно подключить телефон к магнитоле через через aux-соединение. Соединяем aux-шнуром разъем для наушников телефона и «радио» в машине. Включаем на телефоне воспроизведение файлов. Все! Управлять плей-листом можно с телефона.

При наличии у бортовой мультимедийной системы модуля блютуз, музыку из телефона можно прослушивать и без проводных подключений. Чтобы установить соединение между телефоном и авто нужно, прежде всего, включить этот режим и у магнитолы, и у телефона. На телефоне в меню Bluetooth находим в списке доступных для подключения устройств автомобильную «мультимедийку» и разрешает сопряжение. После этого мобильник можно спрятать и слушать музыку и принимать звонки «через машину». Бывает, что в списке электрооборудования вашего авто блок блютуз отсутствует. В этом случае можно приобрести внешний bluetooth-адаптер.