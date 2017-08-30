Volkswagen отзывает более 280 000 машин из-за неисправности топливного насоса

Как сообщает Agence France-Presse, Volkswagen отзывает порядка 281 000 машин, реализованных в Соединенных Штатах. Под сервисную акцию подпадают седаны и универсалы Passat, а также Passat CC, сошедшие с конвейера в период с 2006 по 2016 год.

Причиной проведения кампании является неисправность топливного насоса. Производитель выявил проблемы с электропитанием модуля управления, которые могут привести к сбою работы системы. Если насос отключится во время движения, подача топлива прекратится, и мотор, как следствие, заглохнет. А это, в свою очередь, может привести к серьезной аварии.

Впрочем, как заявили представители компании, на сегодняшний день им ничего неизвестно о ДТП, произошедших из-за неисправности топливного насоса.