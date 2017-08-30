Все модели Aston Martin станут гибридными

Фото: www.le-blog-finance.com
Компания Aston Martin намерена к 2025 году выпустить гибридные модификации всех своих моделей. Об этом журналистам рассказал глава компании Энди Палмер.
Виктория Базылева

Как сообщает Financial Times со ссылкой на руководителя Aston Martin Энди Палмера, в компании не собираются отказываться от традиционных бензиновых моторов, в отличие, например, от Volvo. Однако у каждой модели появятся новые модификации с гибридной силовой установкой. Кроме того, производитель выпустит и несколько автомобилей на полностью электрической тяге.

Энди Палмер также отметил, что Aston Martin не станет использовать наработки своего партнера — концерна Daimler. Разработать агрегаты для гибридных машин и электрокаров англичане планируют самостоятельно.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что компания Volvo намерена электрофицировать все свои модели к 2019 году. Первое время электрокары будут продаваться наряду с бензиновыми и дизельными автомобилями, а также «мягкими» гибридами. Но спустя некоторое время производитель прекратит выпуск машин, работающих на традиционном топливе.

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30 августа 2017
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