Chery вдвое увеличила российские продажи машин

В августе 2017 года АО «Чери Аавтомобили Рус» реализовало 571 автомобиль марки Chery, что на 51% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении, распространенном официальными представителями компании. Всего же с начала 2017 года через дилерскую сеть Chery в России было продано 3680 новых автомобилей. Это на 5,5% больше количества машин марки, реализованных на территории нашей страны за январь-август прошлого года.

Напомним, что модельная линейка Chery для российского рынка полностью обновилась в этом году. В данный момент она состоит исключительно из переднеприводных кроссоверов: полноразмерного Tiggo 5, среднеразмерного Tiggo 3 и компактного Tiggo 2. Статистика продаж свидетельствует, что наибольшим спросом у покупателей Chery пользуется модель Tiggo 3, на долю которой приходится 35% от всех реализованных в этом году машин марки и 54% объема продаж в августе. Российский офис Chery сообщил также, что более 35% автомобилей бренда в текущем году нашли своих покупателей в рамках кредитных программ «Chery Direct», «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».