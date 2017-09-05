Что лучше, гидроусилитель или электроусилитель руля?

Для начала разберемся с конструктивными различиями между гидроусилителем (ГУР) и электроусилителем (ЭУР) рулевого управления. Гидроусилитель действует благодаря специальному насосу (с приводом от двигателя) поддерживающему в его системе рабочее давление. Как только вы начинаете поворачивать руль в ту или иную сторону, специальной конструкции гидропривод начинает подталкивать рулевой вал в ту же сторону. Крутит в другую — гидравлика давит уже в противоположном направлении.

Когда рулевое колесо «стоит на нуле» — никто никуда не давит. Электроусилитель, по сути, состоит из специального электромотора, установленного на рулевом валу да электроники, управляющей им. В зависимости от сигналов от датчика, следящего за малейшим отклонением баранки от «нулевого» положения, электромотор получает команду проворачивать руль в ту или другую сторону. С точки зрения автопроизводителя, ГУР — более мощное устройство. В отличии от ЭУР, его можно устанавливать на мощные внедорожники и грузовики.