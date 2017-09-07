5 способов убить время в пробке в машине

dpchas.com.ua
В дорожной пробке приятного мало — монотонное проталкивание вперед со скоростью черепахи к веселью не располагает. Однако есть несколько простых рецептов, как развлечься и провести с пользой время, находясь за рулем в заторе.
Максим Строкер

Пожалуй, один из самых полезных способов скрасить вынужденный досуг, возникающий в процессе стояния в пробке, — самообразование. Аудиокурс иностранного языка, запись бизнес-тренинга или лекции по той или иной тематике займут полезной работой мозг, тупеющий от монотонного движения через дорожный затор. Даже просто аудиокнига хорошего автора, до творчества которого у вас все никак не доходили руки, станет замечательным способом «подтянуть культурку». То обстоятельство, что обычно водитель стоит в пробках ежедневно, лишь придаст его авудиозанятиям за рулем дополнительной системности и эффективности.

Другой путь придания «пробочному досугу» хот какой-то смысл — заняться самооздоровлением. Люди, много времени проводящие за рулем, рискуют обзавестись кучей характерных «водительских» болячек суставов и внутренних органов. Для уменьшения такого риска придумана куча всевозможных гимнастик и комплексов упражнений, которые полагается выполнять за рулем. Медленное движение в пробке — лучшая и самая безопасная возможность заняться такого рода «спортом».

Если вы не особо часто попадаете в заторы, вам везет. Но если такое все таки происходит, то это даже к лучшему. Ведь в карманах и «бардачке» машины постоянно накапливается какой-то мелкий мусор. Пока двигаешься в пробке, можно походу провести своего рода «субботник» в салоне.

Выгрести из укромных уголков всю эту мусорную мелочь, сложив в пакетик для последующей отправки в первую попавшуюся на пути урну. Параллельно, воспользовавшись влажной салфеткой, можно протереть запылившуюся приборную панель, «подоконник» под лобовым стеклом, очистить от отпечатков пальцев тач-скрин мультимедиа, освежить селектор КП и его окрестности…

В пробке все равно делать нечего, а у каждого из нас время от времени накапливается несколько телефонных звонков, которые вроде как нужно сделать, но руки, как говорится, никак не доходят. Как правило это касается всевозможных семейных дел или трепа со старыми знакомыми. Пробка — отличный момент для телефонного общения такого рода. С применением хендс-фри оборудования, разумеется.

Есть еще один способ развлечения себя любимого в пробке. Он не дает каких-либо материальных бонусов, но позволяет поднять себе настроение. Устройте себе персональное караоке в машине — пойте. Все равно большинство из нас слушает музыку за рулем, так зачем отказывать себе в удовольствии в полный голос подпеть любимому исполнителю?

заторы, пробки
7 сентября 2017
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