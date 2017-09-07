5 способов убить время в пробке в машине

Пожалуй, один из самых полезных способов скрасить вынужденный досуг, возникающий в процессе стояния в пробке, — самообразование. Аудиокурс иностранного языка, запись бизнес-тренинга или лекции по той или иной тематике займут полезной работой мозг, тупеющий от монотонного движения через дорожный затор. Даже просто аудиокнига хорошего автора, до творчества которого у вас все никак не доходили руки, станет замечательным способом «подтянуть культурку». То обстоятельство, что обычно водитель стоит в пробках ежедневно, лишь придаст его авудиозанятиям за рулем дополнительной системности и эффективности.

Другой путь придания «пробочному досугу» хот какой-то смысл — заняться самооздоровлением. Люди, много времени проводящие за рулем, рискуют обзавестись кучей характерных «водительских» болячек суставов и внутренних органов. Для уменьшения такого риска придумана куча всевозможных гимнастик и комплексов упражнений, которые полагается выполнять за рулем. Медленное движение в пробке — лучшая и самая безопасная возможность заняться такого рода «спортом».

Если вы не особо часто попадаете в заторы, вам везет. Но если такое все таки происходит, то это даже к лучшему. Ведь в карманах и «бардачке» машины постоянно накапливается какой-то мелкий мусор. Пока двигаешься в пробке, можно походу провести своего рода «субботник» в салоне.