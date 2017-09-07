Рассекречена внешность нового флагманского кроссовера BMW — X7

Фотографии машины, которая почти со 100-процентной вероятностью предстанет перед публикой на Франкфуртском автосалоне под названием BMW X7, распространило изданьице Bimmerpost. На фотографиях, опубликованных им, мы видим, фактически изрядно выросший в размерах BMW X5. До последнего времени баварская марка никогда не выпускала кроссоверов таких габаритов. С его появлением, в фирменной линейке BMW появится 7-местный полноприводный «чемодан» размером с Toyota Land Cruiser 200, но, в отличие от японских и американских конкурентов, умеющий нормально ездить.

Известно, что семиместный кроссовер BMW будет иметь в своей основе модульную архитектуру CLAR, впервые примененную при создании последнего поколения роскошного седана BMW 7-Series. Ожидается, что X7 получит и те же силовые агрегаты, что и «семерка»-седан BMW — в том числе гибридную установку и бензиновый V12.