Автовладельцам приготовили еще один налог

Минтранс как-то резко активизировался на тему резкого увеличения налоговой нагрузки на владельцев автотранспорта. Чиновники планируют сразу несколько способов дополнительной «стрижки» автомобилистов.
Максим Строкер

Что-то не спроста в последние дни в СМИ стала вываливаться информация о все новых придумках властей на тему: «как бы нам еще поиметь денег с автовладельца». Началось все с поручения Владимира Путина доделать уже, наконец, «Приморское кольцо» в Калининградской области — долгострой, который не могут довести до ума почти 10 лет.

Чтобы запустить полноценное автомобильное движение по будущей федеральной трассе между Калининградом, Светлогорском, международным аэропортом Храброво и городами Балтийск и Светлый нужно что-то около 40 млрд. рублей. А денег нет. Но раз президент поручил, их нужно немедленно добыть. И в Минтрансе, как сообщают СМИ со ссылкой на своих людей в министерстве, сразу же придумали: а давайте еще раз повысим акцизы на топливо! Еще на 1 рубль с каждого литра бензина и 50 копеек — с литра дизтоплива. Карман российского автовладельца же бездонный…

После появления этой информации сразу несколько ведомств немедленно дезавуировали ее, уверяя, что ни в текущем, ни в 2018 году акцизы повышать никто не планируется. Еще бы: попробовали бы они это сделать в год выборов президента России! Но сам ход мыслей в головах ответственных «пиджаков» не может не «радовать» граждан. По такой логике, акциз на топливо можно повышать каждый год: решили чего-нибудь построить — хлоп, и рублик к акцизу на бензин прибавился. Еще какой-то объект спроектировали — еще один рубль. И так до бесконечности. Удобно, да…

Данный инцидент можно было бы принять за случайный продукт жизнедеятельности не особо одаренных бюрократов. Если бы не следующая «инициатива», вывалившаяся на всеобщее обозрение СМИ все из того же Минтранса. Там, оказывается, не оставляют намерений «облагодетельствовать» автовладельцев «экологическим налогом». Напомним, что разговоры о нем начались еще в 2014 году. Если помните, тогда о нем вещал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Теперь же, со слов руководителя Минтранса Максима Соколова, вопрос о введении «экологического» налога взамен транспортного обсуждается на экспертном уровне. То есть размер налога будет напрямую зависеть от экологического класса авто: чем меньше вредных выхлопов, тем меньше налог. На словах все выглядит красиво, но мы прекрасно помним, как власти умеют «совершенствовать транспортный налог».

6—7 лет назад они точно также декларировали идею замены транспортного налога акцизами на бензин. В результате и акцизы на топливо ввели, и транспортный налог отменить забыли. Похоже, что кто-то решил провернуть подобный фокус с кошельками автовладельцев еще раз. Но только после выборов Владимира Путина, разумеется.

цены на топливо, дизельное топливо
8 сентября 2017
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