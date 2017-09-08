Автовладельцам приготовили еще один налог

Что-то не спроста в последние дни в СМИ стала вываливаться информация о все новых придумках властей на тему: «как бы нам еще поиметь денег с автовладельца». Началось все с поручения Владимира Путина доделать уже, наконец, «Приморское кольцо» в Калининградской области — долгострой, который не могут довести до ума почти 10 лет.

Чтобы запустить полноценное автомобильное движение по будущей федеральной трассе между Калининградом, Светлогорском, международным аэропортом Храброво и городами Балтийск и Светлый нужно что-то около 40 млрд. рублей. А денег нет. Но раз президент поручил, их нужно немедленно добыть. И в Минтрансе, как сообщают СМИ со ссылкой на своих людей в министерстве, сразу же придумали: а давайте еще раз повысим акцизы на топливо! Еще на 1 рубль с каждого литра бензина и 50 копеек — с литра дизтоплива. Карман российского автовладельца же бездонный…

После появления этой информации сразу несколько ведомств немедленно дезавуировали ее, уверяя, что ни в текущем, ни в 2018 году акцизы повышать никто не планируется. Еще бы: попробовали бы они это сделать в год выборов президента России! Но сам ход мыслей в головах ответственных «пиджаков» не может не «радовать» граждан. По такой логике, акциз на топливо можно повышать каждый год: решили чего-нибудь построить — хлоп, и рублик к акцизу на бензин прибавился. Еще какой-то объект спроектировали — еще один рубль. И так до бесконечности. Удобно, да…