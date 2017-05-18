Новый пикап Jeep Wrangler замечен на тестах

В этот раз фотошпионам удалось подобраться поближе, и у нас появилась возможность рассмотреть некоторые детали экстерьера нового Wrangler. Первое, что привлекает внимание — это огромные боковые зеркала заднего вида. Хотя, конечно, они спрятаны от посторонних глаз толстыми пластиковыми накладками, и поэтому их реальные размеры, вероятнее всего, окажутся меньше. Благодаря высокому клиренсу и удачному ракурсу на некоторых снимках можно рассмотреть некоторые «внутренности», например, передние и задние сплошные оси, а также запасное колесо, «поселившееся» под машиной.
Как сообщает портал Motor1, официальный дебют этого Wrangler состоится не ранее, чем в начале следующего десятилетия. Однако учитывая крайне низкую восстребованность пикапов на российском рынке, можно предположить, что до нашей страны эта машина не доберется.
По предварительным данным, в движение «грузовичок» будет приводить четырехцилинровый бензиновый турбомотор, развивающий около 300 л.с. Кроме того, появится модификация с модернизированным V6, которым комплектуется внедорожник текущей версии, а также с гибридной силовой установкой. При этом не исключается, что американцы оставят и существующую дизельную модификацию. А вот на смену устаревшей пятиступенчатой коробке передач придет более современная восьмидиапазонная.
Напомним также, что премьера внедорожника Wrangler четвертого поколения состоится в ближайшие месяцы, в то время как серийное производство нового автомобиля будет налажено в ноябре на усовершенствованном заводе в Толидо (штат Огайо).