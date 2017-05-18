Новый пикап Jeep Wrangler замечен на тестах

Как сообщает портал Motor1, официальный дебют этого Wrangler состоится не ранее, чем в начале следующего десятилетия. Однако учитывая крайне низкую восстребованность пикапов на российском рынке, можно предположить, что до нашей страны эта машина не доберется.

По предварительным данным, в движение «грузовичок» будет приводить четырехцилинровый бензиновый турбомотор, развивающий около 300 л.с. Кроме того, появится модификация с модернизированным V6, которым комплектуется внедорожник текущей версии, а также с гибридной силовой установкой. При этом не исключается, что американцы оставят и существующую дизельную модификацию. А вот на смену устаревшей пятиступенчатой коробке передач придет более современная восьмидиапазонная.

Напомним также, что премьера внедорожника Wrangler четвертого поколения состоится в ближайшие месяцы, в то время как серийное производство нового автомобиля будет налажено в ноябре на усовершенствованном заводе в Толидо (штат Огайо).