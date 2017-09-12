Франкфурт-2017: когда приедет в Россию «внедорожный» KIA Picanto

В первую очередь KIA Picanto X-Line отличается увеличенным на 15 мм клиренсом, более высокой посадкой и улучшенной обзорностью. Автомобиль обзавелся рельефными бамперами, защитным обвесом, а также окрашенными в контрастный цвет элементами экстерьера.

Машина может похвастать 7-дюймовым дисплеем мультимедийного комплекса, беспроводным зарядным устройством для гаджетов, камерой заднего вида и возможностью бесключевого доступа в салон.

Стоит отметить, что под капотом KIA Picanto X-Line трудится литровый 100-сильный турбомотор — это самый мощный «Пиканто» за всю историю модели.

Так, европейские продажи новинки начнутся уже в четвертом квартале нынешнего года. До нашей же страны автомобиль доберется лишь в первой половине 2018-го.