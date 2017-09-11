Длительный тест-драйв KIA Cerato: два литра удовольствия

Все ладненько, складненько, даже модненько, но уж больно пресно. Как-то очень по-немецки (хотя, возможно, именно этого именитый дизайнер и добивался). Однако отношение к автомобилю немедленно меняется, как только открываешь водительскую дверь машины…
Тут в глаза немедленно бросаются, заранее обещая нескучную езду, массивные металлические педали тормоза и газа с «перфорацией» — причем последняя имеет напольное расположение — как в боевом гоночном болиде. Желание «притопить» рождает и развернутая к пилоту центральная консоль. Угол ее поворота и компоновка органов управления таковы, что совершенно не отвлекают от дороги при необходимости на ходу изменить температурный режим, поменять радиостанцию или нажатием кнопки Drive mode сменить настройки двигателя, «автомата» и рулевого управления. При этом на вобщем-то небольшом — 4,3 дюйма — LED-дисплее мультимедийки прекрасно читается абсолютно вся выводимая информация.
Короче говоря, заводя с кнопки «Старт-Стоп» автомобиль (у нас на тесте была одна из старших версий с 2-литровым мотором мощностью 149 л. с., агрегатированным с 6-ступенчатой АКП), замираешь в предвкушении «спортивного» рыка двигателя. Упс — мимо.
Движка практически не слышно, но расстроиться по этому поводу не успеваешь: легкое «поглаживание» педали срывает компактный седан с места с заметным вдавливанием седоков в кресла. Динамика — без преувеличения ураганная. На скоростной трассе, учитывая очень точное рулевое управление, до миллиметров выверенные ходы педалей газа и тормоза, легче легкого «вывалиться» за максимально разрешенные на большинстве магистралей 130 км/ч (от этой отметки до 200 км/ч авто ускоряется пушечно — проверено на одном из подмосковных полигонов).
Вобщем, удовольствие от езды новый KIA Cerato дает полное. Возможно, особо отпетые драйверы обратят при этом внимание на чуть излишние крены в особо крутых виражах; может быть посетуют на жестковатую подвеску, не очень любящую ухабы, рытвины и другую российскую грунтовку. Однако во всем перечисленном нет ни намека на «криминал»: все в рамках, так сказать, арифметической погрешности.
А если прибавить сюда вполне приличный для С-класса клиренс в 150 мм, системы контроля слепых зон с индикаторами на зеркалах заднего вида и помощи при выезде с парковки задним ходом, редкие пробои подвески можно, согласитесь, и простить. Как и страсть к дорогому Аи-95, которую легко извинить его умеренным потреблением — в смешанном цикле Cerato расходует 8—8,5 литров топлива. А жена с тещей наверняка оценят приличных размеров грузовой отсек — 421 л, которые при сложенных задних сиденьях превращаются в 482 литра.