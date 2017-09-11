Длительный тест-драйв KIA Cerato: два литра удовольствия

Тут в глаза немедленно бросаются, заранее обещая нескучную езду, массивные металлические педали тормоза и газа с «перфорацией» — причем последняя имеет напольное расположение — как в боевом гоночном болиде. Желание «притопить» рождает и развернутая к пилоту центральная консоль. Угол ее поворота и компоновка органов управления таковы, что совершенно не отвлекают от дороги при необходимости на ходу изменить температурный режим, поменять радиостанцию или нажатием кнопки Drive mode сменить настройки двигателя, «автомата» и рулевого управления. При этом на вобщем-то небольшом — 4,3 дюйма — LED-дисплее мультимедийки прекрасно читается абсолютно вся выводимая информация.

Короче говоря, заводя с кнопки «Старт-Стоп» автомобиль (у нас на тесте была одна из старших версий с 2-литровым мотором мощностью 149 л. с., агрегатированным с 6-ступенчатой АКП), замираешь в предвкушении «спортивного» рыка двигателя. Упс — мимо.