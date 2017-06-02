В России начались продажи KIA Picanto третьего поколения

Фото: KIA
В шоу-румах официальных дилеров KIA появились субкомпатные хетчбэки Picanto третьего поколения. Приобрести корейский мини можно по цене от 549 900 рублей.
Виктория Базылева

Впрочем, предварительные заказы на KIA Picanto третьего поколения начали принимать еще 23 мая. Хетчбэк продается в нашей стране исключительно в пятидверном варианте с безальтернативно передним приводом. На выбор покупателя предлагается две модификации: с литровым 67-сильным мотором и пятиступенчатой «механикой», а также с 1,2-литровым 84-сильным двигателем, агрегатированным с четырехдиапазонным «автоматом».

Новинка представлена на российском рынке в пяти комплектациях, в числе которых и спортивная версия с дизайн-пакетом GT. За «Пиканто» в базовой комплектации Classic придется отдать от 549 000 рублей, а за более интересный вариант Comfort — от 634 900. Автомобиль в версии Luxe обойдется уже как минимум в 754 900 рублей, за Prestige попросят не менее 794 000. При этом ценник топовой GT Line начинается от 854 900 целковых.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» подробно писал о том, какие усовершенствования получил KIA Picanto третьего поколения. Более подробно о новом корейском мини можно прочитать здесь.

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2 июня 2017
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