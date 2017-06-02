В России начались продажи KIA Picanto третьего поколения

Впрочем, предварительные заказы на KIA Picanto третьего поколения начали принимать еще 23 мая. Хетчбэк продается в нашей стране исключительно в пятидверном варианте с безальтернативно передним приводом. На выбор покупателя предлагается две модификации: с литровым 67-сильным мотором и пятиступенчатой «механикой», а также с 1,2-литровым 84-сильным двигателем, агрегатированным с четырехдиапазонным «автоматом».

Новинка представлена на российском рынке в пяти комплектациях, в числе которых и спортивная версия с дизайн-пакетом GT. За «Пиканто» в базовой комплектации Classic придется отдать от 549 000 рублей, а за более интересный вариант Comfort — от 634 900. Автомобиль в версии Luxe обойдется уже как минимум в 754 900 рублей, за Prestige попросят не менее 794 000. При этом ценник топовой GT Line начинается от 854 900 целковых.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» подробно писал о том, какие усовершенствования получил KIA Picanto третьего поколения. Более подробно о новом корейском мини можно прочитать здесь.