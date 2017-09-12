Кроссовер на базе KIA Rio появится в России до конца 2017 года

На готовящуюся в России премьеру маленького кроссовера на базе нового KIA Rio намекнул корреспонденту портала «АвтоВзгляд» в кулуарах Франкфуртского моторшоу директор по маркетингу KIA Motor Rus Валерий Тараканов. По его словам, хетчбэк с увеличенным клиренсом и защитным пластиковым обвесом станет для наших соотечественников большим сюрпризом. На вопрос: когда же мы увидим сюрприз, представитель российского офиса ответил, что произойдет это до конца текущего года.