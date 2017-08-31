Новый KIA Rio: в лизинг выгоднее

Фото KIA
В сентябре KIA Motors Rus порадует своих поклонников новыми выигрышными предложениями лизинга, которыми могут воспользоваться юридические лица в рамках программы KIA Leasing. Условия будут действовать до 30 сентября.
Иван Флягин

Специальная кампания по лизингу нового KIA Rio включает самые гибкие условия, действующие даже при приобретении одного автомобиля. Новые предлоожения предусамтривают авансовый платеж в размере 47%, при котором клиент может получить в лизинг свежую модель на срок 36 месяцев. Сумма ежедневного платежа составляет минимум 450 рублей. В качестве партнеров специального предложения от KIA Leasing выступили такие крупные игроки рынка, как «Европлан», «Балтийский Лизинг», «ВТБ Лизинг», «Мэйджор Лизинг» и «Сбербанк Лизинг».

Как известно, модели корейского производителя достойно зарекомендовали себя в качестве городского такси, поэтому в сентябре российское представительство KIA предлагает для таксопарков программу скидок от 10% до 12,5% по госпрограмме субсидирования лизинга такси, разработанной KIA Finance и ООО «Мэйджор Лизинг».

В рамках акции может быть оформлен лизинг сроком 36 месяцев на KIA Rio последней генерации, а также на обновленные седаны KIA Cerato для использования в качестве такси. Ежедневные платежи составят 400 и 600 рублей соответственно.

Напомним, что первые «живые» седаны Rio четвертого поколения появились в шоу-румах российских дилеров KIA месяц назад. Стартовая цена новинки составляет 669 000 рублей.

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31 августа 2017
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