Новый KIA Rio: в лизинг выгоднее

Специальная кампания по лизингу нового KIA Rio включает самые гибкие условия, действующие даже при приобретении одного автомобиля. Новые предлоожения предусамтривают авансовый платеж в размере 47%, при котором клиент может получить в лизинг свежую модель на срок 36 месяцев. Сумма ежедневного платежа составляет минимум 450 рублей. В качестве партнеров специального предложения от KIA Leasing выступили такие крупные игроки рынка, как «Европлан», «Балтийский Лизинг», «ВТБ Лизинг», «Мэйджор Лизинг» и «Сбербанк Лизинг».

Как известно, модели корейского производителя достойно зарекомендовали себя в качестве городского такси, поэтому в сентябре российское представительство KIA предлагает для таксопарков программу скидок от 10% до 12,5% по госпрограмме субсидирования лизинга такси, разработанной KIA Finance и ООО «Мэйджор Лизинг».

В рамках акции может быть оформлен лизинг сроком 36 месяцев на KIA Rio последней генерации, а также на обновленные седаны KIA Cerato для использования в качестве такси. Ежедневные платежи составят 400 и 600 рублей соответственно.

Напомним, что первые «живые» седаны Rio четвертого поколения появились в шоу-румах российских дилеров KIA месяц назад. Стартовая цена новинки составляет 669 000 рублей.