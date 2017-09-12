«Убийца» LADA XRAY в Россию не приедет

KIA Stonic поступит в продажу на рынок европейских стран в третьем квартале 2017 года. Об этом стало известно корреспонденту портала «АвтоВзгляд» в ходе автошоу во Франкфурте — IAA 2017. Переднеприводный псевдокроссовер разработан специально для рынков Западной Европы и Кореи, планов по выводу данной модели на российский рынок у KIA Motors нет. Компания рассматривает возможность выпустить глобальную модель в сегменте B-SUV в будущем.
Состоялась премьера компактного кроссовера KIA Stonic, который заткнул бы за пояс и вернувшийся на наш рынок Nissan Juke, и псевдокроссоверную LADA XRAY. Но, увы. В России новинка не появится
Среди моторов, которыми оснащен KIA Stonic, имеется три бензиновых и один дизель. Это 1,25 и 1,4-литровые «атмосферники» мощностью 84 и 99 л. с. соответственно, турбированный трехцилиндровый 1-литровый агрегат мощностью 120 л. с. и 1,6-литровый дизель. Двигатели будут работать вместе с 6-ступенчатыми «механикой» и «автоматом».
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