«Убийца» LADA XRAY в Россию не приедет

KIA Stonic поступит в продажу на рынок европейских стран в третьем квартале 2017 года. Об этом стало известно корреспонденту портала «АвтоВзгляд» в ходе автошоу во Франкфурте — IAA 2017. Переднеприводный псевдокроссовер разработан специально для рынков Западной Европы и Кореи, планов по выводу данной модели на российский рынок у KIA Motors нет. Компания рассматривает возможность выпустить глобальную модель в сегменте B-SUV в будущем.