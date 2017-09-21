FIAT Ducato очень скоро может подорожать

«Фиатовцы», чьи продажи к тому моменту пошли в рост и без изменения ценовой политики, могли, в принципе, и не корректировать свои прайс-листы в сторону понижения. Ведь, в конце концов, этого в России http://www.avtovzglyad.ru/avto/price/2017–09–18-avtoproizvoditeli-massovo-vzvintili-tseny-na-mashiny-v-rossii/не делает никто и ни при каких обстоятельствах, как бы они не располагали к честной игре. Однако маркетологи итальянской марки, спрогнозировав относительно долгую стабилизацию евро на отметке 64—65 рубля, решились на «опрометчивый» с точки из коллег шаг и в июне снизили цены на Ducato сразу на 245 000 рублей. При этом убили двух зайцев, подняв и продажи, и лояльность клиентов.

И поэтому полученная порталом «АвтоВзгляд» информация о том, что бренд в связи с ростом курса до 70 рублей за евро собирается поднять цены на свою продукцию, не расценил ее как очередное проявление сверхжадности автостроителей. Так свою ценовую политику корректирует большинство компаний, чьи аналитики способны прогнозировать хотя бы квартальные колебания курсов валют.

Впрочем, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» источники в представительстве марки, окончательного решения по этому вопросу еще не принято. Хотя и в высшей степени вероятно.