Пять популярных кроссоверов, которые скоро резко подорожают

Фото: www.youtube.com, пользователь Clickoncar
Российские власти в очередной раз озаботились наполнением бюджета, и привычно обратили свой взор в сторону автовладельцев. В недрах правительства вызревают две инициативы, которые грозят обернуться значительным подорожанием для топовых модификаций популярных в нашей стране кроссоверов.
Эдуард Раскин

Первая из инициатив — значительное повышение с 1 января 2018 года акцизов на автомобили, мощность двигателя у которых превышает 200 л. с. По ставке, утвержденной для таких машин на сегодняшний день, предполагается взимать с каждой лошадки 437 рублей. Таким образом, нетрудно подсчитать, что двухсотсильный агрегат будет облагаться налогом в размере 87 400 целковых. Однако если правительственные мечты воплотятся в жизнь, то эта сумма моментально вырастет до 179 400 рублей, то есть, без малого на сотню тысяч.

Вторая идея столь же блестяща, хотя не так выгодна — повысить с того же 1 января на 15% утилизационный сбор, что составит дополнительные 3000 за каждую легковую машину.

Естественно, увеличение расходов автопроизводителя тотчас же отразится на продажной цене автомобилей. Конечно, опасность подорожания не грозит базовым и даже самым ходовым версиям, оснащенным более слабыми моторами. Но топовые модификации в случае принятия предложений правительства непременно вырастут в цене. Портал «АвтоВзгляд» проанализировал, на какие из популярных в России кроссоверов могут быть переписаны прайсы, ориентируясь на данные по итогам продаж за восемь месяцев текущего года, представленные Ассоциацией европейского бизнеса. В список не вошли Toyota Land Cruiser и Prado, поскольку назваить их кроссоверами как-то язык не поворачивается.

Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan

«Тигуан» занимает 18-е место по объему реализации среди всех автомобилей, официально продающихся в России, и шестое среди кроссоверов. Его двухлитровый бензиновый турбомотор в самом «наддутом» варианте выдает мощность в 220 л. с. Версия с этим двигателем оснащается также семиступенчатой роботизированной коробкой передач, полным приводом и стоит на нынешний день 2 139 000 рублей.

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Outlander GT

Если вышеупомянутые бюджетные предложения обретут силу закона, то версии GT, которую японский бренд привез в Россию только прошедшей весной, придется спешно ретироваться с нашего рынка. И сейчас цена у него не самая «вкусная». За автомобиль с двигателем объемом 3 литра мощностью 227 л. с., шестиступенчатым «автоматом» и полным приводом в единственной доступной комплектации просят 2 289 990 рублей.

Фото: Lexus

Lexus RX

У этого автомобиля под налоговый пресс попадут все без исключения версии, поскольку даже у базового 200t под капотом стоит двухлитровый 238-сильный двигатель. Даже гибридный агрегат имеет суммарную мощность в 263 «лошади». С шестиступенчатым «автоматом», приводом на передние колеса и в самой небогатой комплектации Standart автомобиль потянет на 2 775 000 рублей.

Фото: KIA

KIA Soul

Раз производителю очень хочется, чтобы его любимое детище считалось кроссовером, несмотря на безальтернативный передний привод и смешной клиренс в 153 мм, то так тому и быть. Для пущего смеха корейцы снабдили эту модель «заряженной» версией с 1,6-литровым турбомотором и семиступенчатой роботизированной коробкой, которая продается за 1 391 900 рублей.

Фото: www.netcarshow.com

Hyundai Santa Fe

Собственно, в случае какой-либо угрозы производитель моментально выведет эту модель из-под действия репрессивного закона. Мощность дизельного двигателя, которым комплектуется «Санта», составляет ровно 200 л. с. Так что небольшое уточнение на испытательном стенде — и пожалуйста! — окажется, что он выдает всего 199,5 сил. Цена на эту модификацию с шестиступенчатым «автоматом» и полным приводом установлена на уровне 2 099 000 рублей.

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21 сентября 2017
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