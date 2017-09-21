Пять популярных кроссоверов, которые скоро резко подорожают

Первая из инициатив — значительное повышение с 1 января 2018 года акцизов на автомобили, мощность двигателя у которых превышает 200 л. с. По ставке, утвержденной для таких машин на сегодняшний день, предполагается взимать с каждой лошадки 437 рублей. Таким образом, нетрудно подсчитать, что двухсотсильный агрегат будет облагаться налогом в размере 87 400 целковых. Однако если правительственные мечты воплотятся в жизнь, то эта сумма моментально вырастет до 179 400 рублей, то есть, без малого на сотню тысяч.

Вторая идея столь же блестяща, хотя не так выгодна — повысить с того же 1 января на 15% утилизационный сбор, что составит дополнительные 3000 за каждую легковую машину.

Естественно, увеличение расходов автопроизводителя тотчас же отразится на продажной цене автомобилей. Конечно, опасность подорожания не грозит базовым и даже самым ходовым версиям, оснащенным более слабыми моторами. Но топовые модификации в случае принятия предложений правительства непременно вырастут в цене. Портал «АвтоВзгляд» проанализировал, на какие из популярных в России кроссоверов могут быть переписаны прайсы, ориентируясь на данные по итогам продаж за восемь месяцев текущего года, представленные Ассоциацией европейского бизнеса. В список не вошли Toyota Land Cruiser и Prado, поскольку назваить их кроссоверами как-то язык не поворачивается.