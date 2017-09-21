Почему у популярных японских кроссоверов массово ломаются стеклоочистители

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии России (Росстандарт) сообщило о начале отзывной кампании Mitsubishi ASX российской ООО «MMC Рус». Под акцию подпадает 89 406 кроссоверов марки, проданных в России в период с июля 2010 по январь 2016 года.

«Причиной отзыва является возможное попадание воды с лобового стекла и накладки лобового стекла на внутренние элементы мотора стеклоочистителя. Это может вызвать коррозию внутренних элементов, в худшем случае может привести к неисправности мотора стекоочистителя», — говорится в сообщении Росстандарта.

На отозванных машинах в официальных дилерских центрах марки проверят и при необходимости заменят мотор переднего стеклоочистителя. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, напоминает ведомство.