УАЗ признался в разработке первого кроссовера

Генеральный директор ПАО «СОЛЛЕРС» Вадим Швецов, рассказал РГ, что «Ульяновский автозавод» приступил к разработке модели из сегмента SUV. По словам Швецова, сроки выхода первого в истории УАЗ кроссовера на рынок лежат в горизонте ближайших пяти лет. — Судьба у этого проекта хорошая, мы занимаемся разработкой. Но у нас первоочередной приоритет — создание универсальной грузопассажирской платформы. Генетика бренда — автомобиль на раме. Для нас это ключевой вектор стратегии. Ресурсы у нас ограничены, мы не можем заниматься разработкой всех автомобилей сразу. Поэтому после завершения этой задачи приступим к кроссоверу, — пояснил глава группы «СОЛЛЕРС».