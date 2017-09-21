UAZ Patriot получил новые комплектации, но не стал надежнее

Так, комплектация UAZ Patriot «Классик» оснащена электрическими стеклоподъемниками на всех дверях, обогревом боковых зеркал с электроприводом, регулировкой рулевого колеса по вылету и углу наклона, а также ABS, EBD и единственной подушкой безопасности, положенной водителю. По поводу безопасности пассажиров ульяновцы решили не заморачиваться.

Автомобиль в версии «Оптиум» отличается кондиционером, подголовниками задних сидений, выкрашенными в цвет кузова ручками дверей и наружными зеркалами, а также дополнительным эйрбегом переднего пассажира.

Кроме того, покупатели могут за 19 000 рублей заказать пакет «Мультимедиа» с медиасистемой на базе Windows разработки двухлетней давности, семидюймовым сенсорным экраном в центральной консоли, навигатором и «музыкой» с шестью динамиками.