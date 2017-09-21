UAZ Patriot получил новые комплектации, но не стал надежнее

Фото: UAZ
С октября в дилерских центрах УАЗ появятся внедорожники Patriot с расширенными комплектациями и новыми пакетами дополнительного оборудования. Прайс-лист начинается от 699 000 рублей.
Мирон Горин

Так, комплектация UAZ Patriot «Классик» оснащена электрическими стеклоподъемниками на всех дверях, обогревом боковых зеркал с электроприводом, регулировкой рулевого колеса по вылету и углу наклона, а также ABS, EBD и единственной подушкой безопасности, положенной водителю. По поводу безопасности пассажиров ульяновцы решили не заморачиваться.

Автомобиль в версии «Оптиум» отличается кондиционером, подголовниками задних сидений, выкрашенными в цвет кузова ручками дверей и наружными зеркалами, а также дополнительным эйрбегом переднего пассажира.

Кроме того, покупатели могут за 19 000 рублей заказать пакет «Мультимедиа» с медиасистемой на базе Windows разработки двухлетней давности, семидюймовым сенсорным экраном в центральной консоли, навигатором и «музыкой» с шестью динамиками.

Внедорожник в исполнении «Престиж» получил хромированные элементы в интерьере, мультимедийно-навигационный центр, круиз-контроль, колесные диски из легкого сплава, руль и передние кресла с функцией обогрева, а также камеру заднего вида.

Помимо прочего, за 19 000 рублей можно оснастить машину аккумулятором повышенной емкости, задним диваном и лобовым стеклом с обогревом, а за 16 000 — альтермальными стеклами и климат-контролем. А для самых изощренных «уазолюбов» производитель приготовил кожаный салон, водительское кресло с поясничным подпором и подлокотник для пассажиров второго ряда за 52 000 «деревянных».

Все это, конечно, хорошо, если бы только «Патриоты» не ломались, не гнили и не воспламенялись. Впрочем, огрехи сборки и заводские недочеты поклонников российского «вездехода» особо не пугают.

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21 сентября 2017
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