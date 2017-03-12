Голливудский актер Том Хэнкс поиздевался над UAZ

Снимок, сделанный в Венгрии, Том Хэнкс подписал следующим образом: «У меня новый грузовик! Я еду в поход». Интернет тут же взорвался заголовками и сообщениями о том, что актер купил себе нестареющий российский внедорожник. Однако это совсем не так. Машину он не приобретал, а всего лишь, увидев ее на улице, остановился, чтобы сделать веселый кадр.