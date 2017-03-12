Голливудский актер Том Хэнкс поиздевался над UAZ

Снимок, сделанный в Венгрии, Том Хэнкс подписал следующим образом: «У меня новый грузовик! Я еду в поход». Интернет тут же взорвался заголовками и сообщениями о том, что актер купил себе нестареющий российский внедорожник. Однако это совсем не так. Машину он не приобретал, а всего лишь, увидев ее на улице, остановился, чтобы сделать веселый кадр.
Знаменитый американский актер, известный миру по фильмам «Форрест Гамп», «Зеленая миля», «Изгой» и другим картинам, опубликовал на своей странице в Инстаграме фотографию, на которой он запечатлен рядом с легендарной ульяновской «буханкой».
Еще бы, ведь такую рухлядь в Америке увидишь не часто. Поэтому-то Хэнкс и оставил под иллюстрацией ироничный комментарий. В повседневной жизни голливудская звезда предпочитает ездить на куда более престижных автомобилях, в частности, немецком премиум-седане Mercedes-Benz S-класса. А для выезда на природу использует комфортабельный американский внедорожник Chevrolet Tahoe.
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