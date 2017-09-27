По всей России насчитали тысячу электромобилей

Как сообщает агентство «Автостат», 45% из всех электрокаров, разъезжающих по дорогам нашей страны, это автомобили Nissan Leaf, зарегистрированные в количестве 508 штук. Вторым по массовости оказался Mitsubishi i-MiEV, занявший со своими 271 машинами 24% рынка. Замыкает тройку лидеров Tesla Model S, которую приобрели 181 наших соотечественников, обеспечив американскому производителю долю в 16%. Тольяттинской LADA Ellada отдали предпочтение 93 покупателя. У остальных моделей поклонников оказалось буквально считанные единицы. Так, Tesla Model X за все время продаж разошлась тиражом в 34 экземпляра, Renault Twizy — продано 26 штук, BMW i3 — 8 единиц.

Треть всех российских электромобилей стоит на учете в Москве и Подмосковье — 367 экземпляров. Каждый шестой электрокар прописан в Приморском крае — там насчитывается 192 таких машины. В Хабаровском крае фанатов электромобилей лишь 74, в Краснодарском — 67. В Самарской области и Санкт-Петербурге зарегистрировано по 51 электромобилю, в Иркутской области и Ставропольском крае — соответственно 26 и 25.