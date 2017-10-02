Peugeot выпустит пикап вместе с китайской Changan

Вслед за подписанием рамочного соглашения, состоявшемся 7 июня 2017 года, Changan Automobile и французская группа PSA сделали следующий шаг в совместной деятельности. Они решили совместно разработать и выпускать на заводе Changan в китайском Динчжоу пикапа грузоподъемностью в одну тонну.

Таким образом, PSA решила выйти на растущий рынок пикапов. Первоначально пикап под марко Peugeot будет продаваться на китайском рынке. Напомним, что в начале лета 2017 года под маркой Peugeot на африканский рынок вышел китайский пикап Dongfeng Patrtner, выпускающийся на базе Nissan D22 — Navara предыдущего поколения, но с шильдиком французского автопроизводителя на капоте.