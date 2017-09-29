Тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport: предпоследний из могикан

Настоящих внедорожников с каждым модельным годом в мире становится не просто все меньше и меньше. Уже по пальцам на одной руке их скоро можно будет пересчитывать. В этом смысле нужно сказать «Mitsubishi» отдельное спасибо за то, что сохранила в своей модельной Pajero Sport в виде полноценного внедорожника.
Алексей Батушенко

В эпоху, когда даже самые что ни на есть иконы внедорожного мира в техническом плане вырождаются в легковушку-переросток с дополнительной парой ведущих колес, верность традициям заслуживает настоящего уважения. В отличие от метросексуальных конкурентов, Mitsubishi Pajero Sport сохраняет способность не только бороздить легкий снежок, припорошивший городской асфальт, но и ехать туда, куда нужно хозяину, а не где успели подсыпать противогололедных реагентов. Рама, подключаемый передний привод, блокировка межосевого дифференциала — практически классика внедорожной машины.

И при всем при этом — вполне цивильная внешность, не хуже чем у большинства заполонивших авторынок разнокалиберных кроссоверов. Хотя настоящих одноклассников у Mitsubishi Pajero Sport, особенно в России, становится катастрофически мало. Раму хоть в каком-то виде сохранили на нашем рынке лишь Toyota Land Cruiser 200 и Prado, нестареющий премиальный «сундук» Mercedes-Benz G-klasse, не менее древний по конструкции Suzuki Jimny, китайский Haval H9, GM-овские близнецы Tahoe-Eskalade да неувядающие УАЗы Patriot с Hunter.

На их фоне, надо признать, внешность Pajero Sport смотрится чуть ли не самой модерновой. Особенно последний рестайлинга, случившегося с ним относительно недавно. Машину на дороге узнают все. Но только приверженцы «правильного» полного привода (с подключаемыми по воле драйвера передними колесами) провожают взглядами этого «предпоследнего из могикан» уважительными взглядами. Но далеко не все из них в курсе, что этот внедорожник не уступит большинству модных ныне городских кроссоверов по внутреннему оснащению.

Все положенные водителю прелести комфортных опций, пристойная «мультиимедиа» с тач-скрином, камера заднего вида и прочее-прочее — все есть. Единственное отличие салона Pajero Sport от современного кроссовера аналогичного размера — чуть-чуть меньшее ощущение простора в плечах и заметно более высокая посадка над дорогой. На первое перестаешь обращать внимание уже через пять минут езды, а второй особенностью наслаждаешься все оставшееся время: мало кто откажется от удовольствия быть в положении «высоко сижу — далеко гляжу»!

Урчание 181-сильного дизеля под капотом Mitsubishi Pajero Sport уже при первом знакомстве с машиной намекает, что ее стихия — ползанье по бездорожью разной степени «вязкости». Однако 8-ступенчатый автомат в трансмиссии, как выяснилось, позволяет и на этой крупной машине чувствовать себя в городском потоке как рыба в воде. Передачи переключаются плавно, при необходимости «коробка» легко переходит на более нижние.

Дизельный момент на любых оборотах позволяет тяжелой машине при необходимости довольно бодро «выстреливать». А уже упомянутое «высоко сижу…» обеспечивает капитанский обзор вперед и возможность просчитывать дорожную ситуацию на много шагов вперед. Сей коктейль позволяет легко и безопасно «шустрить» на этой машине в городском потоке. Правда, расход топлива при таком стиле езды оказывается на уровне 11—12 литров «на сотню». Для сравнения, при в «овощной» городской езде без пробок машина потребляет что-то около 9—10 л/100 км. То есть примерно как при езде по трассе на скоростях свыше 100 км/ч.

Правда, приходится поначалу привыкать к совсем не кроссоверному большому числу поворотов руля от упора до упора. Крутить рулем в Pajero Sport приходится заметно больше, чем в большинстве машин-современников. Да в и резкие повороты, — из-за рамы в основе конструкции и кондовой подвески — на нем не стоит влетать на высокой скорости: кренится изрядно. А на мокром или скользком покрытии еще и норовит, как и положено заднеприводной «классике», норовит «махнуть» кормой…

Но зато как он прет по грязюке и ухабам! В ходе теста этот танк легко пер по раскисшей лесовозной жиже вслед за полноприводным «КамАЗом», ныряя вслед за ним в грязюку, доходящую до половины колес грузовика. А потом мы прохватили, для контраста впечатлений, по щебеночному грейдеру на скорости около 100 км/ч — с небольшим дрифтом в поворотах, летящими камнями из-под колес и прочими положенными в таких случаях спецэффектами.

Таким образом Mitsubishi Pajero Sport предстал в на редкость универсальной машины: он хорош в городе, наравне с асфальтовыми кроссоверами, комфортен на ухабистой дороге, и прет по грязи не стандартного УАЗа. И при том вполне на уровне «упакован» с точки зрения опций. Вот только цена его — от 2,1 млн. рублей — печалит несказанно. Впрочем, с этим уже вряд ли что-то можно будет поделать даже если доллар опять, как до кризиса станет стоить 35 рублей…

внедорожник, кроссоверы
29 сентября 2017
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