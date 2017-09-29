Тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport: предпоследний из могикан

Урчание 181-сильного дизеля под капотом Mitsubishi Pajero Sport уже при первом знакомстве с машиной намекает, что ее стихия — ползанье по бездорожью разной степени «вязкости». Однако 8-ступенчатый автомат в трансмиссии, как выяснилось, позволяет и на этой крупной машине чувствовать себя в городском потоке как рыба в воде. Передачи переключаются плавно, при необходимости «коробка» легко переходит на более нижние.

Дизельный момент на любых оборотах позволяет тяжелой машине при необходимости довольно бодро «выстреливать». А уже упомянутое «высоко сижу…» обеспечивает капитанский обзор вперед и возможность просчитывать дорожную ситуацию на много шагов вперед. Сей коктейль позволяет легко и безопасно «шустрить» на этой машине в городском потоке. Правда, расход топлива при таком стиле езды оказывается на уровне 11—12 литров «на сотню». Для сравнения, при в «овощной» городской езде без пробок машина потребляет что-то около 9—10 л/100 км. То есть примерно как при езде по трассе на скоростях свыше 100 км/ч.

Правда, приходится поначалу привыкать к совсем не кроссоверному большому числу поворотов руля от упора до упора. Крутить рулем в Pajero Sport приходится заметно больше, чем в большинстве машин-современников. Да в и резкие повороты, — из-за рамы в основе конструкции и кондовой подвески — на нем не стоит влетать на высокой скорости: кренится изрядно. А на мокром или скользком покрытии еще и норовит, как и положено заднеприводной «классике», норовит «махнуть» кормой…