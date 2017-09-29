Тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport: предпоследний из могикан

В эпоху, когда даже самые что ни на есть иконы внедорожного мира в техническом плане вырождаются в легковушку-переросток с дополнительной парой ведущих колес, верность традициям заслуживает настоящего уважения. В отличие от метросексуальных конкурентов, Mitsubishi Pajero Sport сохраняет способность не только бороздить легкий снежок, припорошивший городской асфальт, но и ехать туда, куда нужно хозяину, а не где успели подсыпать противогололедных реагентов. Рама, подключаемый передний привод, блокировка межосевого дифференциала — практически классика внедорожной машины.
И при всем при этом — вполне цивильная внешность, не хуже чем у большинства заполонивших авторынок разнокалиберных кроссоверов. Хотя настоящих одноклассников у Mitsubishi Pajero Sport, особенно в России, становится катастрофически мало. Раму хоть в каком-то виде сохранили на нашем рынке лишь Toyota Land Cruiser 200 и Prado, нестареющий премиальный «сундук» Mercedes-Benz G-klasse, не менее древний по конструкции Suzuki Jimny, китайский Haval H9, GM-овские близнецы Tahoe-Eskalade да неувядающие УАЗы Patriot с Hunter.