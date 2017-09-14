Вице-президент BMW назвал пикап Mercedes-Benz X-Class ужасным

– Я впервые увидел Mercedes-Benz X-Class на автосалоне в Женеве, и если честно, я был очень разочарован. Наши конкуренты из Штутгарта производят фантастические автомобили, но этот пикап просто ужасен. Они могли бы сделать лучше, — приводит слова Хендрика фон Кюнхайма Motoring.

Вместе с тем он заявил, что BMW не исключает возможности выпуска собственного пикапа. Однако это произойдет лишь в том случае, если доля внедорожников на мировом рынке составит 60—70%.

Напомним, что Mercedes-Benz X-Class дебютировал в Южной Африке в конце июля. В Европе продажи новинки начнутся в ноябре нынешнего года, а вот до России автомобиль грузовичок доберется во втором квартале 2018-го.

Mercedes-Benz X-Class построен на той же платформе, что и Renault Alaskan и Nissan Navara. Моторная гамма пикапа включает в себя турбированные дизельные двигатели мощностью 163 и 190 л. с., агрегатированные с шестиступенчатой «механикой» или семидиапазонным «автоматом».

Новый X-Class располагает множеством систем безопасности, среди которых, помимо прочего, система автоматического торможения, кругового обзора и круиз-контроль с функцией ограничения скорости. Новинка может похвастать и новым мультимедийным комплексом Comand с «шайбой», сенсорным дисплеем и возможностью установки SIM-карты для подключения к сети интернет.