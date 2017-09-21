Невероятный отпуск с Volkswagen Amarok

Отправьтесь за рулем нового пикапа Amarok в экспедицию «Путь Волка», которая пройдет по самым диким местам России, Кавказа и Средней Азии. Уже на протяжении семи лет неугомонные спортсмены, журналисты и авантюристы разных мастей из разных стран проверяют на прочность немецкий пикап. Совсем корреспонденты портала «АвтоВзгляд» участвовали в замечательной Трансазиатской экспедиции. А на этот раз по проложенному ими пути может пройти любой желающий.

«Путь Волка» будет одинаково интересен и любителям размеренного семейного отдыха, и веселым компаниям, ищущим экстремальных ощущений. Путешествие может стать отличным вариантом тимбилдинга для корпоративных клиентов, способным сплотить самый разношерстный коллектив.