Невероятный отпуск с Volkswagen Amarok

Фото: Volkswagen
Может быть, хватит бездумно греть пузо на пляже турецкого all inclusive? Неужели вам не хочется в конце концов почувствовать себя великим путешественником, первооткрывателем неведомых земель, проверить свою выносливость в условиях неприлизанной и неприглаженной природы, не прискуя при этом хдоровьем? Так ловите момент — Volkswagen предлагает вам замечательную альтернативу традиционным видам отдыха.
Эдуард Раскин

Отправьтесь за рулем нового пикапа Amarok в экспедицию «Путь Волка», которая пройдет по самым диким местам России, Кавказа и Средней Азии. Уже на протяжении семи лет неугомонные спортсмены, журналисты и авантюристы разных мастей из разных стран проверяют на прочность немецкий пикап. Совсем корреспонденты портала «АвтоВзгляд» участвовали в замечательной Трансазиатской экспедиции. А на этот раз по проложенному ими пути может пройти любой желающий.

«Путь Волка» будет одинаково интересен и любителям размеренного семейного отдыха, и веселым компаниям, ищущим экстремальных ощущений. Путешествие может стать отличным вариантом тимбилдинга для корпоративных клиентов, способным сплотить самый разношерстный коллектив.

Фото: Volkswagen

Первый этап экспедиции — «Страна небесных гор» — уже прошел в сентябре по Киргизии, где величественные заснеженные горы соседствуют с зелеными лугами. Его участники следовали по «Пути волка» 8 дней, проехав более 2100 километров по маршруту с перепадами высот от 600 до 4000 метров над уровнем моря. Последующие этапы займут несколько месяцев, поэтому каждый успеет заранее подстроить под путешествие свой график.

В стоимость поездки входит аренда автомобиля Volkswagen Amarok, топливо, трехразовое питание, сопровождение гида, туристическая страховка, перелеты в отправную точку и из конечного пункта, проживание в лучших отелях регионов, через которые проложен моршрут. К участию в экспедиции допускаются только лица, достигшие 12 лет, при этом минимальный возраст водителя не может быть ниже 21 года.

Фото: Volkswagen

И не беспокойтесь, что вам будет не удобно в этом грузовичке. Amarok — уникальный автомобиль, он единственный в своем классе сочетает традиционные для пикапов утилитарность, надежность, проходимость с высокой мощностью и непревзойденным комфортом. Экспедиционные автомобили оснащены двухлитровыми дизельными двигателями, способными развивать 180 л. с., восьмидиапазонной автоматической коробкой передач и полноприводной трансмиссией 4MOTION.

По поводу же комфорта достаточно упомянуть о сиденьх ergoComfort с возможностью регулировки по 14 направлениям, климат-контроле, новейшей мультимедийной системе и множестве электронных ассистентов, облегчающих водителю жизнь не только на гладком асфальте, но и на тяжелом бездорожье.

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21 сентября 2017
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